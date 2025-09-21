Panamá, 22 de septiembre del 2025

    Jardín Botánico

    Un poco más de 4 mil personas celebran el cumpleaños 16 del águila harpía ‘Panamá’ en el Summit

    José González Pinilla
    Centro de Visitantes donde habita águila harpía “Panamá”. Cortesía/Municipio de Panamá

    La emblemática águila harpía “Panamá”, símbolo nacional y embajadora de la conservación, celebró este domingo 21 de septiembre su cumpleaños número 16 rodeada de admiradores en el Jardín Botánico Summit.

    Un poco más de 4 mil visitantes se unieron a la tradicional entonación de “Cumpleaños feliz”, homenaje que cada año convoca a familias y amantes de la naturaleza alrededor del Centro de Visitantes, informó el Municipio de Panamá.

    Abraham Barría, vocero del parque, destacó que la jornada incluyó un variado programa cultural y recreativo.

    Los asistentes disfrutaron de la Zona cultural y gastronómica, con sabores típicos y expresiones artísticas, así como del Summit Extremo, que ofreció tirolesa, parque de cuerdas y pared de escalar.

    Para los más pequeños habilitaron la Zona Agua, con inflables y deslizadores acuáticos.

    El público también visitó el Gift Shop, donde la administración del parque ofreció una colección de peluches de la biodiversidad panameña y artículos conmemorativos del águila harpía, además de una exhibición fotográfica que relató la historia de “Panamá” desde su llegada al parque hasta la actualidad.

    El evento contó con el respaldo del Patronato Amigos del Águila Harpía, que aprovechó la celebración para reforzar el mensaje de protección, preservación y respeto al medio ambiente.

    José González Pinilla

    Editor

