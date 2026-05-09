Un solo infectado por sarampión podría contagiar a 18 personas, afirma epidemiólogo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Dr. Arturo Rebollón advierte que los que no se han vacunado en 10 años deben buscar protección y aunque no estamos en crisis, pide no subestimar a una enfermedad históricamente mortal para los niños.

Tras la detección de dos casos importados de sarampión en el país, el doctor Arturo Rebollón, directivo de la Sociedad Panameña de Epidemiología y Modelaje Matemático (SOEPIMO), informó que la vacuna requiere un refuerzo cada 10 años, así es que los que se vacunaron de niños deben buscar protección.

“No estamos en una situación de crisis ni de pandemia, pero es importante darle al virus el respeto que se merece”, dijo Rebollón este sábado a La Prensa.

Dosis e importancia de refuerzos

Rebollón reiteró que se trata de un virus que tomó años controlarlo.

“Panamá tiene la certificación de país libre de sarampión, porque no tenemos transmisión interna y eso es gracias a las amplias coberturas de vacunación en el país”, afirmó.

Según explicó, la primera vacuna MMR se aplica al cumplir el primer año de edad, con una segunda dosis al año y seis meses, de acuerdo al Esquema de Vacunación Nacional. Posteriormente, se recomiendan dosis de refuerzo entre los 15 y 19 años y, luego, cada 10 años para adultos.

La vacunación es gratuita en el Sistema de Salud. Cortesía

“Cada 10 años implica que una persona se tiene que poner una vacuna a los 24, a los 34, 44, 54 y estoy seguro que usualmente la gente no se la pone”, advirtió Rebollón, resaltando que la falta de refuerzos favorece la circulación del virus entre personas no protegidas. Insistió en que los refuerzos son importantes, “porque las defensas van bajando”.

Un virus de alta peligrosidad

El experto recordó la gravedad histórica de la enfermedad: “El sarampión la gente piensa que es una cosita roja en la piel y ya, pero esa es una enfermedad conocida como ‘mata niños’, porque afecta fuertemente a los menores de cinco años por complicaciones neurológicas y pulmonares”.

También destacó la alta capacidad de transmisión en lugares cerrados: “Cada persona afectada puede infectar a 18 más. Imagínate que vienes con un infectado en un Metrobús, allí hay una alta probabilidad de transmisión en ese bus completo”.

El Dr. Rebollón enfatizó la importancia de la vacunación: “Lo primero que la ciudadanía debería hacer es irse a reforzar con la vacuna, a un centro de salud, gira médica, feria de vacunación. En el sistema de salud estas vacunas no tienen ningún costo”.

Autoridades de salud recomiendan revisar el esquema de vacunación contra el sarampión, especialmente antes de realizar viajes internacionales.

Síntomas de alerta

El experto instó a estar atentos a cuadros virales que incluyan:

Fiebre y malestar general.

Erupciones rojizas en la piel (similares a una alergia).

Manchas blancas en el interior de la boca.

“Es un momento clave en el que nuestros sistemas de salud se ponen a prueba. Históricamente, el sarampión ha afectado mortalmente a los niños y en eso uno no puede ser flexible”, concluyó el especialista.

Vigilancia en puntos de entrada

Por su parte, el Aeropuerto de Tocumen informó que mantiene coordinación constante con el Ministerio de Salud (Minsa) y aplica los protocolos establecidos para vigilancia y atención de eventos de salud pública. El aeropuerto, principal punto de conectividad aérea de Panamá, reiteró que seguirá atento a las recomendaciones oficiales del Minsa.

La situación coincide con la Semana de Vacunación de las Américas, una oportunidad que las autoridades sanitarias consideran clave para reforzar la inmunización y prevenir la reintroducción del sarampión en el país.

A pesar de que Panamá mantiene su certificación como país libre de sarampión, la reciente detección de dos casos importados ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias. El doctor Arturo Rebollón, directivo de la Sociedad Panameña de Epidemiología y Modelaje Matemático (SOEPIMO), hizo un llamado enérgico a la población para “darle al virus el respeto que se merece” y acudir por los refuerzos de vacunación necesarios.

El especialista explicó que, si bien el esquema nacional protege a los niños hasta los 14 años, existe una brecha de vulnerabilidad en la población adulta. “El problema está en que después de los 14 años hay que hacer refuerzos cada 10 años. Estoy seguro de que usualmente la gente no se la pone; es una buena oportunidad para que la población haga el refuerzo”, señaló Rebollón, subrayando que las dosis deben aplicarse idealmente a los 24, 34, 44 y 54 años.

Un virus de alta peligrosidad

Contrario a la percepción popular de que se trata de una simple erupción cutánea, el sarampión es históricamente conocido como una enfermedad “mata niños”. Según el epidemiólogo, el virus afecta gravemente a menores de cinco años mediante complicaciones neurológicas y pulmonares, y su capacidad de contagio supera con creces a la del COVID-19.

“Con el sarampión, por cada persona infectada se pueden infectar hasta 18 más. Imagínate un infectado en un metrobús desde la 24 de Diciembre hasta Tumba Muerto, con aire acondicionado; hay una alta probabilidad de transmisión para el bus completo”, advirtió el doctor para graficar la velocidad de propagación del virus en espacios cerrados.

Vigilancia en puntos de entrada

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Tocumen confirmó que mantiene una coordinación permanente con el Ministerio de Salud (MINSA) para aplicar los protocolos de vigilancia epidemiológica. Como principal centro de conectividad aérea de la región, la terminal se mantiene atenta a las recomendaciones oficiales para contener la entrada de nuevos casos.

Rebollón destacó que, aunque el sistema de salud ha demostrado eficacia al detectar y reportar estos casos a tiempo, la ayuda de la ciudadanía es vital. “No estamos en una situación de crisis ni de pandemia, pero el virus está resurgiendo. Lo primero es ir a reforzarse a un centro de salud o feria de vacunación; en el sistema público estas vacunas no tienen costo”, recordó.

Síntomas de alerta

El experto instó a estar atentos a cuadros virales que incluyan:

Fiebre y malestar general.

Erupciones rojizas en la piel (similares a una alergia).

Manchas blancas en el interior de la boca.

“Es un momento clave en el que nuestros sistemas de salud se ponen a prueba. Históricamente, el sarampión ha afectado mortalmente a los niños y en eso uno no puede ser flexible”, concluyó el especialista.