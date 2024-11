Un tercio de la población de Panamá son niños y adolescentes, pero miles aún carecen de derechos básicos

Escuchar audio noticia

Un informe denominado “Situación de los niños, niñas y adolescentes en Panamá”, basado en los datos del XII Censo de Población y Vivienda 2023, reveló que en Panamá viven 1,232,585 niños, niñas y adolescentes, lo que representa el 30% de la población del país.

Este mismo informe, que fue presentado la tarde de este miércoles 20 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), reveló que aún hay grupos representativos de infantes y jóvenes que son considerados población vulnerable en el país ya que no tienen acceso a agua potable, electricidad, educación o simplemente no cuentan con un certificado de identidad.

Se trata de cifras que fueron recopiladas por el Inec con el censo realizado entre los meses de enero y marzo de 2023 y trabajadas en conjunto con Unicef y el Mides en el marco de los 35 años de la firma de Convención sobre los Derechos del Niño y que fueron revelados en el marco del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre en ocasión de la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas, en 1989, de la Convención sobre los Derechos del Niño -CDN.

El panorama en los últimos 35 años indica que Panamá avanzó con mejoras en las condiciones de vida de la niñez y la adolescencia, sin embargo, aún quedan tareas pendientes, ya que el istmo ocupa el tercer lugar a nivel de la región como el país más desigual.

El informe revela que de los 4.2 millones de habitantes, un tercio de la población son niños, niñas y adolescentes. De este total el 17% vive sin saneamiento adecuado, el 23% sin agua segura y el 7% no asiste a las escuelas, es decir, 4 de cada 10 niños no asisten a la escuela.Otro dato que destacan los estadistas del Inec es que 8,448 niños viven en viviendas colectivas como albergues y lugares para no habitar.

Mientras que 712,890 niños, niñas y adolescentes no tienen acceso al seguro social.Además unas 6,011 adolescentes entre 15 y 17 años están o estuvieron en uniones tempranas, mientras que 24,636 niños y niñas aún carecen de registro de nacimiento.

La titular del Mides, Beatriz Carles, resaltó la responsabilidad que se tiene de seguir avanzando por un futuro mejor para los niños. “Es una tarea que involucra a todos, por lo que hacemos un llamado, una petición a fortalecer los valores y amor dentro la familia. Esta es la base principal en la vida y desarrollo de los niños”, señaló.

Carles sostiene que no hay excusa para que los niños sean dejados atrás, independientemente de su género, origen étnico, condición económica o cualquier otra circunstancia, cada niño tiene el derecho de crecer en un entorno que promueva su bienestar.

En tanto, la representante de Unicef en Panamá, Sandie Blanchet, destacó los avances legales en materia de niñez como la Ley 285 de 2022 que establece el Sistema de Garantías y Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia, pero considera que el país aún enfrenta el desafío de traducirla en acciones concretas que beneficien a los niños, niñas y adolescentes, especialmente a los más vulnerables.

Por su parte, Samuel Moreno, director del Inec, destacó que los censos de población son una poderosa herramienta para monitorear el cumplimiento de los derechos de los niños. Destacó la importancia de que los datos son un bien público que deben ser utilizados por la población, en general, y en especial, por los tomadores de decisiones, para el diseño de políticas públicas y privadas que generen desarrollo social, con especial énfasis en la niñez de nuestro país.

En el evento de presentación del Informe “Situación de los niños, niñas y adolescentes en Panamá”, participó Paulette Thomas, diputada y vicepresidenta de la Comisión de la Familia, Niñez, Juventud y Mujer de la Asamblea Nacional; la magistrada Ángela Russo, de la Corte Suprema de Justicia; Rossana Muñiz, directora de Servicio de Protección Social; el vicealcalde de San Miguelito, Rodrigo Ramos, y Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.