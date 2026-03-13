Un total de 795 docentes renunciaron al Meduca por jubilación en lo que va de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El año lectivo 2026 comenzó con una población de 52,757 docentes distribuidos en las 3,112 escuelas del país.

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que, hasta el 13 de marzo de 2026, un total de 795 docentes han presentado su renuncia al cargo por motivo de jubilación, como parte de los procesos regulares de culminación de servicios dentro del sistema educativo oficial.

La salida de estos educadores ocurre en momentos en que algunas escuelas del país aún enfrentan la falta de docentes, situación que ha sido reportada en diferentes regiones educativas durante el inicio del año escolar.

Ante este escenario, la institución indicó que ya inició el proceso para designar nuevos maestros y profesores mediante el sistema Procesos de Vacantes en Línea (PROVEL), mecanismo utilizado para cubrir plazas disponibles en los centros educativos.

Según el Meduca, este procedimiento busca garantizar la continuidad del servicio educativo y que los estudiantes puedan contar con sus docentes lo antes posible.

La entidad explicó que, aunque se realizan concursos de nombramiento antes del inicio de clases, durante el año escolar también se producen renuncias por jubilación y otras eventualidades que generan nuevas vacantes, como es el caso de las licencias por maternidad o enfermedad.

La institución señaló que estas plazas son atendidas conforme se presentan los casos y reiteró que se mantienen los procesos administrativos para completar los nombramientos pendientes en los centros educativos donde aún faltan educadores.

En ese sentido, el Meduca solicitó comprensión a la comunidad educativa, mientras se desarrollan los procedimientos necesarios para cubrir las vacantes y asegurar la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas del país.

Datos de la institución revelan que al inicio del año lectivo se registraron 52,757 docentes en las 16 regiones educativas, distribuidos en las 3,112 escuelas del país.