Una menor fallecida y 436 personas en albergues en Bocas del Toro por fuertes lluvias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las lluvias de las últimas horas causaron afectaciones en varios sectores del país, principalmente en la provincia de Bocas del Toro, confirmó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). De acuerdo con los datos de la entidad, una menor de 12 años de edad falleció tras un deslizamiento de tierra en una vivienda, en la barriada El Bambú, en Finca 4.

Desde anoche, los equipos de rescate llegaron al lugar, pero las labores se suspendieron por las condiciones adversas. Dos personas adultas fueron rescatadas.

Los aguaceros afectaron a cerca de 60 viviendas en la provincia bocatoreña, por deslizamientos e inundaciones.

Se reportaron deslizamientos sobre vías en Finca 4, Loma Bonita, Bonyik, Punta Peña, La Gloria, el área de San Juan y en la comarca Naso Tjër Di, afectando la movilidad de las comunidades.

También se registró la caída de siete árboles sobre vías en sectores como Finca 4, El Silencio, la carretera hacia Almirante y la vía hacia Boca del Drago, en Isla Colón, afectando el tránsito vehicular.

Se habilitaron cinco albergues temporales en las escuelas 4 de Abril, Puente Blanco, Finca 4, Theobroma y el gimnasio de Changuinola, donde permanecen albergadas 436 personas pertenecientes a 129 familias.

En Panamá

En la provincia de Panamá, en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, se atendieron colapsos de estructuras, árboles caídos sobre viviendas, afectaciones en quebradas y daños en cercas. Además, se reportó el desprendimiento de techos en el sector de Nueva Libia.

En San Miguelito, en Belisario Frías, también se registró el desprendimiento de techos en Santa Marta, árboles caídos sobre viviendas y el tendido eléctrico, además de daños en cercas y muros.

En Arnulfo Arias Madrid se reportaron árboles sobre el tendido eléctrico y un desprendimiento de techo en el sector de La Paz, mientras que en Belisario Porras se atendió un desprendimiento de techo en Torrijos Carter.

En el distrito de Panamá, en Juan Díaz, un árbol cayó sobre una vivienda. En Alcalde Díaz, sector de Santa Librada, calle Segunda, se registró un deslizamiento de tierra.

El Sinaproc reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de prevención, evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, al igual que evitar permanecer en zonas con riesgo de deslizamientos.