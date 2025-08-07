Una vía, mil quejas: la Transístmica de Milla 8 a El Palmar es un martirio diario

En Panamá norte, salir de casa se ha vuelto una prueba diaria de paciencia y resistencia. Para cientos de residentes que deben movilizarse entre Milla 8 y El Palmar, sobre la vía Transístmica, cada día es una odisea marcada por tranques interminables, desvíos mal señalizados y un paisaje urbano plagado de huecos y planchas de aluminio que cubren zanjas sin terminar.

Lo que prometía ser una vía moderna y fluida hoy se ha convertido en un símbolo del desorden y la improvisación. El proyecto de ampliación a seis carriles —clave para conectar con la estación Villa Zaíta del Metro de Panamá— avanza lentamente, y aunque su entrega estaba prevista para octubre, los residentes denuncian que llevan años atrapados en una obra sin fin, sin explicaciones claras.

La orden de proceder para este proyecto, a cargo del Consorcio Línea Panamá Norte (CLPN), fue otorgada el 14 de diciembre de 2020.

“Esto no tiene ni pies ni cabeza. A veces ponen señales de ‘precaución’, otras dicen ‘alto’, pero todo es confuso. No hay orden. Es como si nadie supiera lo que está haciendo”, lamentó Hernán Rodríguez, residente de Las Cumbres que utiliza esta vía a diario para llegar a su trabajo en la ciudad.

Entre zanjas abiertas, calles sin pavimentar y desvíos improvisados, los conductores avanzan a paso lento, esquivando obstáculos que ponen en riesgo sus vehículos y sus vidas.

“En algunos puntos han colocado planchas de aluminio para tapar huecos, lo que hace tranque incluso los domingos”, agregó Rodríguez.

La señalización, dispersa y contradictoria, parece más una advertencia de caos que un sistema efectivo para orientar. Mientras tanto, el tranque y la frustración aumentan, y la comunidad siente que nadie está al mando.

Cansancio y desesperanza

El problema no solo afecta a quienes manejan. Peatones, ciclistas y usuarios del transporte público enfrentan a diario condiciones peligrosas y desorganizadas.

“Uno tiene que bajarse del bus donde puede, caminar por calles sin aceras, en medio del barro cuando llueve. Y con niños pequeños es peor”, comentó una residente de Las Cumbrecitas que prefiere no ser identificada.

#MetroInforma

Cierre por desmontaje de Puente Peatonal frente al Centro Comercial Villa Zaita, en el siguiente horario:



🔹Los días viernes 8 y 9 de agosto desde las 10:00 p.m. hasta las 4:30 a.m.



Agradecemos su comprensión.

#conpasofirme🇵🇦 pic.twitter.com/D1uYMuSEfK — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) August 7, 2025

El desgaste emocional es evidente. Cada minuto perdido en el tráfico es tiempo robado al descanso, al estudio, al trabajo o a la familia.

“Ya no sabemos si quejarnos sirve de algo. Esta obra nos tiene secuestrados”, concluyó Rodríguez.

Según el Metro de Panamá, el proyecto presenta un 95% de avance y contempla varias etapas. Ya están operativos algunos elementos, como los viaductos, la estación de Villa Zaíta y la policlínica Edilberto Culiolis de la Caja de Seguro Social. Sin embargo, para quienes viven en la zona, el 5% restante se ha convertido en una pesadilla diaria.