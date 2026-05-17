Panamá, 17 de mayo del 2026

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    EDUCACIÓN SUPERIOR

    Universidad de Panamá abre admisión 2027: estas son las fechas y pruebas para ingresar

    El proceso tendrá un costo de $30.00 y gran parte del trámite se realizará de manera virtual mediante el Sistema de Ingreso Universitario de Panamá (SIUP).

    Aleida Samaniego C.
    Universidad de Panamá abre admisión 2027: estas son las fechas y pruebas para ingresar
    La Universidad de Panamá (UP) anunció oficialmente el inicio de su proceso de admisión 2027 para estudiantes nacionales y extranjeros. Archivo

    La Universidad de Panamá (UP) anunció oficialmente el inicio de su proceso de admisión 2027 para estudiantes nacionales y extranjeros interesados en ingresar a la principal universidad pública del país.

    +info

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    De acuerdo con el calendario divulgado por la Vicerrectoría Académica, la Dirección General de Admisión y la Dirección de Orientación Psicológica, la fase de inscripción arrancará el próximo 30 de junio y se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026.

    El proceso tendrá un costo de $30.00 y gran parte del trámite se realizará de manera virtual mediante el Sistema de Ingreso Universitario de Panamá (SIUP).

    Fechas clave del proceso de admisión

    Los aspirantes deberán completar varias etapas obligatorias para optar por un cupo universitario en 2027.

    Inscripción virtual

    • Del 30 de junio al 30 de septiembre de 2026.

    Pruebas psicológicas

    • Del 20 de julio al 26 de noviembre de 2026.

    Pruebas de capacidades académicas

    • Del 17 al 24 de octubre de 2026.

    Prueba de conocimientos generales

    • Del 14 al 21 de noviembre de 2026.

    Aunque la inscripción será virtual, las autoridades universitarias no precisaron si las pruebas se aplicarán completamente en línea o de manera presencial, por lo que recomendaron a los estudiantes mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer sedes, horarios y modalidades.

    La universidad informó que los resultados oficiales del proceso de admisión serán entregados entre el 11 y el 15 de enero de 2027.

    Trámite especial para estudiantes extranjeros

    La UP también detalló que los estudiantes extranjeros con pasaporte deberán realizar un procedimiento especial entre el 6 de julio y el 17 de septiembre de 2026.

    El trámite iniciará mediante la plataforma SIREXUP para gestionar la documentación ante Secretaría General y posteriormente deberán completar la inscripción en el SIUP.

    Las autoridades universitarias reiteraron el llamado a los aspirantes a realizar el proceso dentro de las fechas establecidas para evitar inconvenientes de última hora.

    La convocatoria fue aprobada durante la reunión N0. 2-26 del Consejo Académico.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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