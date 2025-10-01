Universidad de Panamá abre convocatoria para elecciones; el rector Flores anuncia que no buscará la reelección

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consejo General Universitario de la Universidad de Panamá aprobó la convocatoria y el calendario para la elección de sus autoridades en 2026.

La elección del rector, decanos, vicedecanos y directores, y subdirectores de los centros regionales universitarios se llevará a cabo el 1 de julio de 2026.

En la resolución se aclara que se exceptúa la elección de decanos y vicedecanos de las facultades de Ingeniería, Psicología y Comunicación Social; así como el director y subdirector del Centro Regional Universitario de Panamá Este.

El período de postulaciones será del 9 de marzo al 13 de abril de 2026, y la admisión preliminar de candidaturas empezará el 20 de abril.

También se detalla que el período de impugnaciones será dentro de los dos días hábiles siguientes al anuncio de las candidaturas.

El sorteo de colores y números de candidatos será el 6 de mayo, a las 11:00 a.m.

El 29 de mayo de 2026 será la última fecha para el retiro de las autoridades principales de la Universidad que sean candidatos y entrega de copia del mismo al Organismo Electoral Universitario para habilitarse como candidato.

La etapa de propaganda electoral se desarrollará del 29 de mayo al 29 de junio de 2026.

Este miércoles 1 de octubre, el rector de la Universidad, Eduardo Flores, confirmó en redes sociales la resolución del proceso electoral y confirmó que no buscará la reelección.

“En cumplimiento de la Ley 24 de 2005, el CGU aprobó la convocatoria a elecciones para las nuevas autoridades universitarias: rector, decanos y directores de los centros regionales.

Reitero mi decisión de no presentar mi postulación para un nuevo período en el cargo de rector”, escribió Flores en la red social X.

Flores fue electro por primera vez como rector en 2016 y fue reelecto en 2021.

Su decisión de no aspirar a un período más se da en medio de posiciones encontradas por la presentación de una iniciativa legislativa que impide la reelección inmediata de un rector de una universidad estatal.

Actualmente, los rectores son electos por cinco años y se pueden reelegir por varios períodos.