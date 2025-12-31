Universidad de Panamá atribuye atraso del bono 2025 a falta de refrendo del MEF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Universidad de Panamá (UP) informó este 30 de diciembre que el pago del bono de fin de año correspondiente a la vigencia fiscal 2025 continúa pendiente debido a la falta de refrendo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Esto, a pesar de que la institución realizó de manera oportuna todas las gestiones administrativas, técnicas y financieras necesarias para viabilizar el desembolso, de acuerdo con un comunicado dirigido a la comunidad universitaria y firmado por el rector de dicha casa de estudios, Eduardo Flores Castro.

Según detalla el comunicado, desde febrero de 2025 la UP presentó ante el MEF diversas solicitudes de traslado presupuestario para reforzar la partida destinada a la gratificación. No obstante, la Dirección de Presupuesto de la Nación rechazó dichas solicitudes en agosto de 2025, bajo criterios de contención del gasto.

Luego, tras nuevas comunicaciones con el MEF, la entidad recomendó someter el tema a la aprobación del Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá, lo cual −según la nota dirigida a la comunidad universitaria− se concretó durante una sesión celebrada el 26 de noviembre pasado.

Según el comunicado, para hacer efectivo el pago del bono es necesario que el MEF remita a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la solicitud de traslado de partida presupuestaria, por un monto de $2,118,650. Esta solicitud fue presentada ante el Ministerio de Economía y Finanzas, pero a la fecha permanece pendiente de refrendo, se indica en el documento divulgado por el rector Flores Castro.

Nota dirigida a la comunidad universitaria con relación al bono de fin de año.

La Universidad de Panamá explicó que el trámite cuenta con sustento legal en la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá, la Convención Colectiva de Trabajo y los acuerdos del Consejo Administrativo.

Asimismo, destacó que tanto la administración universitaria como los gremios de profesores y funcionarios administrativos han dado seguimiento permanente al proceso ante el MEF.

Sobre este tema, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha afirmado que la UP es la única responsable de distribuir su presupuesto, incluida la asignación de fondos para el bono de fin de año, y que el MEF no interviene en esa decisión.

[Lea también: MEF aclara que la Universidad de Panamá debe gestionar sus fondos para el bono]