Universidad de Panamá decide hoy quién será su rector para el período 2026-2031

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Universidad de Panamá celebra este miércoles sus elecciones generales para escoger al rector que dirigirá la institución durante el período 2026-2031.

La Universidad de Panamá celebra este miércoles 1 de julio sus elecciones generales para elegir al rector que dirigirá esta casa de estudios superiores durante el período 2026-2031. En la jornada también se escogerán decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de centros regionales, con la participación de estudiantes, docentes y administrativos.

Las mesas de votación fueron habilitadas desde las 8:00 a.m. en las distintas facultades de la sede central y de los centros regionales universitarios, y permanecerán abiertas hasta las 8:00 p.m.

No obstante, algunas unidades académicas y oficinas con horarios especiales podrían cerrar antes debido a su funcionamiento habitual.

En total, seis catedráticos aspiran a la rectoría de la Universidad de Panamá: César García, Migdalia Bustamante, José Emilio Moreno, Corina Pérez Coronado, Roberto A. Chong y Denis Chávez.

En estos comicios también se elegirán decanos y vicedecanos en 16 de las 19 facultades de la universidad, además de directores y subdirectores de centros regionales, informó Rufino Fernández, presidente del Organismo Electoral Universitario (OEU).

Campaña electoral en la Universidad de Panamá. Foto/Archivo

El padrón electoral está conformado por 59,999 personas habilitadas para votar, de las cuales 4,011 son docentes, 3,958 administrativos y 52,030 estudiantes.

Fernández explicó que las urnas estarán distribuidas por facultades y que, una vez concluida la votación a las 8:00 p.m., se iniciará el escrutinio en cada una de las mesas. Posteriormente, las actas correspondientes a la elección de rector serán trasladadas a la Junta Central de Escrutinio, instalada en la Galería de Arte, ubicada frente a la Biblioteca Simón Bolívar de la sede central.

Añadió que el resto de las actas, correspondientes a la elección de decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de centros regionales, será remitido al Organismo Electoral Universitario para su verificación.

El presidente del OEU estimó que, si el escrutinio avanza con normalidad, hacia las 11:30 p.m. podría conocerse una tendencia preliminar de la elección a la Rectoría, aunque aclaró que ello dependerá del ritmo del conteo, debido a que participan seis candidatos.

Durante la jornada, observadores del Tribunal Electoral y del Colegio Nacional de Periodistas realizarán recorridos por la sede central para dar seguimiento al desarrollo del proceso electoral.

Fernández hizo un llamado a toda la comunidad universitaria a participar en las elecciones. “Lo que le pido a la gente es que vote y que gane quien obtenga la mayoría de los votos”, expresó.