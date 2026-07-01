Universidad de Panamá decide hoy quién será su rector para el período 2026-2031

La Universidad de Panamá celebra este miércoles 1 de julio sus elecciones generales para elegir al rector que dirigirá esta casa de estudios superiores durante el período 2026-2031. En la jornada también se escogerán decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de centros regionales, con la participación de estudiantes, docentes y administrativos.
Las mesas de votación fueron habilitadas desde las 8:00 a.m. en las distintas facultades de la sede central y de los centros regionales universitarios, y permanecerán abiertas hasta las 8:00 p.m.
No obstante, algunas unidades académicas y oficinas con horarios especiales podrían cerrar antes debido a su funcionamiento habitual.
En total, seis catedráticos aspiran a la rectoría de la Universidad de Panamá: César García, Migdalia Bustamante, José Emilio Moreno, Corina Pérez Coronado, Roberto A. Chong y Denis Chávez.
En estos comicios también se elegirán decanos y vicedecanos en 16 de las 19 facultades de la universidad, además de directores y subdirectores de centros regionales, informó Rufino Fernández, presidente del Organismo Electoral Universitario (OEU).
El padrón electoral está conformado por 59,999 personas habilitadas para votar, de las cuales 4,011 son docentes, 3,958 administrativos y 52,030 estudiantes.
Fernández explicó que las urnas estarán distribuidas por facultades y que, una vez concluida la votación a las 8:00 p.m., se iniciará el escrutinio en cada una de las mesas. Posteriormente, las actas correspondientes a la elección de rector serán trasladadas a la Junta Central de Escrutinio, instalada en la Galería de Arte, ubicada frente a la Biblioteca Simón Bolívar de la sede central.
Añadió que el resto de las actas, correspondientes a la elección de decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de centros regionales, será remitido al Organismo Electoral Universitario para su verificación.
El presidente del OEU estimó que, si el escrutinio avanza con normalidad, hacia las 11:30 p.m. podría conocerse una tendencia preliminar de la elección a la Rectoría, aunque aclaró que ello dependerá del ritmo del conteo, debido a que participan seis candidatos.
Durante la jornada, observadores del Tribunal Electoral y del Colegio Nacional de Periodistas realizarán recorridos por la sede central para dar seguimiento al desarrollo del proceso electoral.
Fernández hizo un llamado a toda la comunidad universitaria a participar en las elecciones. “Lo que le pido a la gente es que vote y que gane quien obtenga la mayoría de los votos”, expresó.