Universidad de Panamá decreta día de duelo por muerte del exrector García de Paredes

El Consejo Académico acordó establecer mañana, martes 10 de septiembre, como día de duelo en toda la Universidad de Panamá (UP), así como la suspensión de labores académicas y administrativas, tras el fallecimiento del exrector de esa casa de estudios, Gustavo García de Paredes.

La medida incluye a las facultades, centros regionales universitarios, extensiones y anexos universitarios.

Además, se extiende la invitación a una misa que se realizará en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen a las 10:00 a.m. También se llevará a cabo un acto en honor a la labor de García de Paredes en el Paraninfo de la UP a las 11:00 a.m.

García de Paredes, nacido en Líbano en 1938, estuvo al mando de la casa de estudios por cinco periodos, desde 1994 hasta 2016.

En 1998, aspiró como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), pero obtuvo 1,498 votos en las elecciones primarias, siendo vencedor Martín Torrijos.