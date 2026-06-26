Universidad de Panamá entra en la recta final para las elecciones del 1 de julio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El padrón electoral cuenta con 77,015 votantes a nivel nacional, quienes deberán elegir el próximo 1 de julio al nuevo rector de la Universidad de Panamá.

Los últimos preparativos para las elecciones de la Universidad de Panamá (UP), que se celebrarán el próximo 1 de julio, se encuentran en su fase final. Así lo confirmó el presidente del Organismo Electoral Universitario (OEU), Rufino Fernández.

Entre los principales cargos que serán elegidos figura el rector de la primera casa de estudios superiores del país para el período 2026-2031. Seis candidatos aspiran a ese cargo: Roberto Ah Chong, César García, Migdalia Bustamante Villarreal, Corina Pérez, Denis Chávez y Emilio Moreno. Además, la comunidad universitaria escogerá a los decanos y vicedecanos de las 16 facultades, así como a los directores y subdirectores de los 23 centros regionales universitarios.

En el caso de la designación de los vicerrectores, esta será realizada posteriormente por el rector electo y deberá ser ratificada por el Consejo General Universitario (CGU).

Según Fernández, “ya casi todo está listo. Estamos pendientes de unos últimos ajustes. La sala donde funcionará la Junta Central de Escrutinio está preparada; únicamente falta trasladar el mobiliario. También estamos concluyendo algunos detalles finales en los centros regionales universitarios y programas anexos”.

El presidente del OEU señaló que el padrón electoral ya fue actualizado y habilitado, por lo que el organismo se encuentra listo para desarrollar el proceso electoral conforme al calendario aprobado por el Consejo General Universitario.

El padrón electoral asciende a 77,015 votantes a nivel nacional, de los cuales 69,002 son estudiantes, 4,030 docentes y 3,983 administrativos.

Universidad de Panamá. LP/Elysée Fernández

En cuanto a la ponderación de los votos, el sistema establece que el voto de los docentes representa el 60%, el de los estudiantes el 30% y el del personal administrativo el 10%.

Fernández aseguró que las elecciones se desarrollarán con absoluta transparencia y recordó que todos los candidatos cuentan con representación en las mesas de votación y acceso a la información del proceso.

“No hay ninguna duda de que el torneo electoral se desarrollará con absoluta transparencia. Todo se maneja de manera abierta y los candidatos tienen representación durante todo el proceso”, afirmó.

El presidente del OEU destacó que cada mesa de votación estará integrada por representantes de los tres estamentos universitarios —docentes, administrativos y estudiantes—, además de delegados de los distintos candidatos, lo que fortalece la supervisión y la legitimidad del proceso.

También informó que el OEU invitó como observadores al Tribunal Electoral (TE), la Defensoría del Pueblo, el Colegio Nacional de Periodistas (Conape), rectores de universidades públicas y representantes de la Curia, con el propósito de reforzar la transparencia de la elección.

El funcionario señaló que la campaña electoral universitaria se ha desarrollado con normalidad y que únicamente se han registrado situaciones menores, propias de este tipo de procesos democráticos. Añadió que el OEU ha insistido en que las diferencias entre los candidatos se manejen con respeto.

La campaña política universitaria concluirá el próximo 29 de junio, fecha límite para que los aspirantes presenten sus propuestas a la comunidad universitaria.

A partir de este domingo, La Prensa iniciará la publicación de una serie de entrevistas con los seis aspirantes a la Rectoría de la Universidad de Panamá. El objetivo es ofrecer a los lectores un espacio para conocer sus propuestas, prioridades y visión sobre el futuro de la principal casa de estudios superiores del país, de cara a las elecciones del próximo 1 de julio.

Por otra parte, la Universidad de Panamá, a través del Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU), puso a disposición de la comunidad una serie de entrevistas con los candidatos a la Rectoría para el período 2026-2031, disponibles en el canal de YouTube del GECU.

Fernández exhortó, finalmente, a docentes, estudiantes y administrativos a participar de manera responsable en la jornada electoral.

“El llamado es a que todos salgan a votar y que gane quien obtenga la mayoría de los votos”, concluyó.