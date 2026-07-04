Universidad de Panamá espera aprobación de crédito por $20 millones para cubrir compromisos financieros.

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los fondos solicitados provienen de recursos propios de la institución depositados en el Banco Nacional de Panamá y serán para cubrir el pago de servicios públicos, salarios de profesores contratados a través del banco de datos, entre otros.

La Universidad de Panamá (UP) está a la espera de la aprobación de un crédito especial por 20 millones de dólares ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el fin de hacer frente a compromisos financieros derivados del recorte presupuestario aplicado el año pasado.

El rector de la UP, Eduardo Flores, explicó que los fondos solicitados provienen de recursos propios de la institución depositados en el Banco Nacional de Panamá. La solicitud ya recibió el visto bueno del Consejo Administrativo de la universidad y ahora espera la aprobación del Consejo Económico Nacional (CENA) para que los recursos puedan ser utilizados.

La Universidad de Panamá espera aprobación del Consejo Económica Nacional del MEF, de un crédito por $20 millones para cubrir compromisos financieros.

Flores detalló que los 20 millones de dólares permitirán cubrir obligaciones como el pago de servicios públicos, salarios de profesores contratados a través del banco de datos, docentes de programas de maestría y profesores extranjeros vinculados mediante contratos.

El rector indicó que la necesidad de recurrir a este crédito especial responde al recorte presupuestario aplicado a la Universidad de Panamá el año pasado. Recordó que existía el compromiso de revisar esa situación y expresó su expectativa de que dicho compromiso se concrete.

Para la vigencia fiscal de 2026, la Universidad de Panamá solicitó un presupuesto de 412.6 millones de dólares. Sin embargo, el MEF recomendó una asignación de 317.5 millones de dólares, lo que representó una reducción de 95.1 millones de dólares.

En su momento, el anteproyecto presupuestario de la UP priorizaba la tercera etapa de la escala salarial y la implementación del Manual de Cargos, en cumplimiento de la Convención Colectiva 2024-2028. No obstante, la reducción presupuestaria afectó estos renglones.

Ante este escenario, Flores señaló que la institución se vio obligada a recurrir a un crédito especial con recursos propios para atender sus compromisos financieros.

A juicio del rector, la falta de recursos ha limitado, en parte, el avance de la Universidad de Panamá en la modernización de su infraestructura.

“Aunque siempre quedan proyectos pendientes, las mejoras en infraestructura dependen directamente del presupuesto asignado a la universidad y, si este se recorta, se limita la ejecución de nuevas obras”, afirmó.

Pese a las restricciones presupuestarias, Flores destacó los avances alcanzados durante su gestión en materia administrativa y académica. Entre ellos mencionó la descentralización de trámites hacia los centros regionales universitarios, la digitalización de los diplomas y el fortalecimiento de la investigación.

Asimismo, resaltó la creación de 80 grupos de investigación, la apertura de 15 nuevos programas de doctorado, el incremento del número de docentes con doctorado —de 240 a cerca de 490— y el aumento de las revistas científicas de la institución, que pasaron de 10 a 25, de las cuales 17 cuentan con indexación internacional.