    Sin heridos

    Universidad de Panamá evacúa edificio administrativo por conato de incendio

    Yasser Yánez García
    Hasta el momento no se conocen las causas del incidente. Cortesía

    Un conato de incendio se registró la tarde de este viernes 8 de agosto en el quinto piso del edificio de la Administración de la Universidad de Panamá (UP), lo que provocó la evacuación preventiva de todo el personal.

    La alerta se originó en la sección de Archivos de la Dirección General de Recursos Humanos, cuando se detectó humo en el área. De inmediato, el equipo de seguridad de la institución activó el protocolo correspondiente, desalojando a los colaboradores del edificio ubicado en la Colina Universitaria y notificando a las autoridades competentes.

    El rector de la UP, Eduardo Flores Castro, destacó que la respuesta rápida permitió controlar la situación sin que se registraran heridos. “Una vez detectada la incidencia, se activaron los protocolos de atención de este tipo de eventos”, señaló.

    Unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá acudieron al lugar y atendieron el incidente para garantizar la seguridad del personal y descartar riesgos adicionales.

    Hasta el momento no se conocen las causas del incidente.

    Yasser Yánez García


