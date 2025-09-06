Universidades particulares rechazan intento de separar secretaria ejecutiva del Coneaupa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Representantes de universidades particulares del país expresaron su profunda preocupación ante la convocatoria extraordinaria emitida por la ministra de Educación, Lucy Molinar, en su calidad de presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), para separar e investigar a la secretaria ejecutiva del ente, María del Carmen Terrientes de Benavides.

Según la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (Auppa), la citación para este lunes 8 de septiembre carece de sustento procedimental y se habría realizado en abierta contradicción con la Ley 52 de junio de 2015 y con el reglamento interno del Coneaupa, actualizado mediante la Resolución No. 14 del 14 de septiembre de 2020.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 52 de junio de 2015, el Coneaupa está integrado por 12 miembros ad honorem, con representación de los sectores público, privado, académico y profesional.

El reglamento interno, en su artículo 9, establece que las sesiones deben ser convocadas por el presidente del Consejo, pero a través de la secretaria ejecutiva y con al menos cinco días hábiles de antelación.

En este caso, señalan las universidades particulares, la convocatoria no siguió los procedimientos estipulados ni se notificó de manera formal a la secretaria ejecutiva sobre ningún incumplimiento, lo que califican como una vulneración a los principios de transparencia, equidad y legalidad.

Inacción y falta de reuniones

La Auppa recordó que la ausencia de sesiones ha paralizado decisiones clave y afectado la acreditación de carreras y programas, especialmente en el área de ciencias sociales.

Esto habría generado desventajas tanto para universidades con acreditaciones de alta calidad como para aquellas que aún buscan alcanzarlas.

Las universidades denuncian que estas medidas se plantean sin que exista una queja formal previa contra la funcionaria y en contravención del debido proceso.

Advierten que la situación genera un precedente peligroso para la seriedad y el rigor del sistema nacional de acreditación, justo en momentos en que Panamá recibe a pares evaluadores internacionales para la acreditación de programas en ciencias sociales.

Además, recuerdan que el Coneaupa ha obtenido dos acreditaciones internacionales que avalan su labor, logros que podrían verse empañados por decisiones que califican como arbitrarias.

Finalmente, las universidades pidieron la suspensión inmediata de la convocatoria y exigieron que se respete el debido proceso, reiterando su compromiso con la calidad educativa y la normativa vigente.