Universidades se preparan para recibir estudiantes de primer ingreso: la UP espera 17 mil y Udelas, 3 mil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las universidades del país se preparan para iniciar un nuevo período académico en 2026, algunas de ellas enfrentando desafíos presupuestarios.

La Universidad de Panamá (UP) tiene previsto recibir este año a unos 17 mil estudiantes de nuevo ingreso.

Ricardo Parker, secretario general de la UP, indicó que entre las carreras con menor demanda se encuentran las de la Facultad de Ciencias, mientras que las más solicitadas continúan siendo Administración Pública, Contabilidad y Educación.

Señaló que la casa de estudios superiores se ha visto obligada a reducir el número de cupos para estudiantes que ingresarían este año debido a la disminución de su presupuesto anual, que pasó de $412 millones a $317.5 millones, tras la recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que representa una reducción cercana a $100 millones.

De acuerdo con Parker, el recorte limita, entre otros aspectos, la contratación de docentes y el mantenimiento de la infraestructura, especialmente en los centros regionales universitarios, donde se concentra más del 50 % de la matrícula nacional.

En tanto, la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) recibirá este año a unos 3,000 estudiantes de nuevo ingreso, una cifra que, según la institución, marca uno de los mayores grupos de admisión recientes.

Así lo indicó la rectora de Udelas, Nicolasa Terreros Barrios, quien señaló que esto refleja el interés de los estudiantes por las carreras que ofrece la universidad.

“Recibir a más de 3,000 nuevos estudiantes es una muestra de la confianza que la sociedad panameña deposita en Udelas. Nuestro compromiso es formar profesionales con alta calidad académica y sensibilidad social”, expresó.

El nuevo período académico, agregó, comenzará con miles de jóvenes que inician su formación en distintas áreas profesionales, en una universidad que en los últimos años ha ampliado su oferta y capacidad para atender la creciente demanda de cupos en la educación superior.

Ante este volumen de estudiantes, la universidad informó que ha reforzado su infraestructura, actualizado sus laboratorios y ampliado su planta docente.

Como parte de su expansión académica, Udelas también anunció la apertura de la carrera de Bioinformática.