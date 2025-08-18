Universitarios regresan este lunes 18 de agosto a las aulas de la Universidad de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los universitarios regresarán a las aulas este lunes 18 de agosto con el inicio del segundo semestre del año académico 2025 en la Universidad de Panamá (UP).

El periodo de retiro e inclusión de asignaturas se extenderá hasta el 6 de septiembre, según informó la institución, que también recordó a la comunidad universitaria la importancia de cumplir con las fechas oficiales.

En un mensaje dirigido a los estudiantes, el rector Eduardo Flores los instó a seguir “esforzándose con dedicación” en sus estudios. A los funcionarios administrativos les pidió continuar entregando lo mejor de sí “para enaltecer el buen nombre de la Universidad”, mientras que a los docentes los exhortó a mantener su compromiso con la docencia, la investigación y la extensión.

“Recordemos que el compromiso comienza desde el primer día de clases, y juntos podemos hacer de este semestre una etapa de grandes logros”, expresó Flores.

De acuerdo con el calendario oficial, las clases concluirán el 29 de noviembre, mientras que los exámenes finales se realizarán del 1 al 13 de diciembre. Las calificaciones deberán entregarse en un plazo máximo de siete días hábiles después de la última prueba, destacó la entidad.

Para los estudiantes que necesiten recuperación o convocatoria, estas evaluaciones se llevarán a cabo del 15 al 20 de diciembre. El semestre cerrará oficialmente el 31 de diciembre y las vacaciones para los docentes serán del 1 al 30 de enero de 2026.

El calendario académico también contempla varias fechas cívicas y nacionales que interrumpirán las clases, entre ellas: