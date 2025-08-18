Panamá, 18 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EDUCACIÓN

    Universitarios regresan este lunes 18 de agosto a las aulas de la Universidad de Panamá

    José González Pinilla
    Universitarios regresan este lunes 18 de agosto a las aulas de la Universidad de Panamá
    La Universidad de Panamá.

    Los universitarios regresarán a las aulas este lunes 18 de agosto con el inicio del segundo semestre del año académico 2025 en la Universidad de Panamá (UP).

    El periodo de retiro e inclusión de asignaturas se extenderá hasta el 6 de septiembre, según informó la institución, que también recordó a la comunidad universitaria la importancia de cumplir con las fechas oficiales.

    En un mensaje dirigido a los estudiantes, el rector Eduardo Flores los instó a seguir “esforzándose con dedicación” en sus estudios. A los funcionarios administrativos les pidió continuar entregando lo mejor de sí “para enaltecer el buen nombre de la Universidad”, mientras que a los docentes los exhortó a mantener su compromiso con la docencia, la investigación y la extensión.

    “Recordemos que el compromiso comienza desde el primer día de clases, y juntos podemos hacer de este semestre una etapa de grandes logros”, expresó Flores.

    De acuerdo con el calendario oficial, las clases concluirán el 29 de noviembre, mientras que los exámenes finales se realizarán del 1 al 13 de diciembre. Las calificaciones deberán entregarse en un plazo máximo de siete días hábiles después de la última prueba, destacó la entidad.

    Para los estudiantes que necesiten recuperación o convocatoria, estas evaluaciones se llevarán a cabo del 15 al 20 de diciembre. El semestre cerrará oficialmente el 31 de diciembre y las vacaciones para los docentes serán del 1 al 30 de enero de 2026.

    El calendario académico también contempla varias fechas cívicas y nacionales que interrumpirán las clases, entre ellas:

    • 7 de octubre: Aniversario 90 de la Universidad de Panamá (día cívico laborable).

    • 2 de noviembre: Día de los Difuntos.

    • 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.

    • 5 de noviembre: Día de Colón.

    • 10 de noviembre: Separación de Panamá de España y Grito de Independencia de La Villa de Los Santos.

    • 8 de diciembre: Día de la Madre.

    • 25 de diciembre: Navidad.

    José González Pinilla

    Editor


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá. Leer más
    • Nestlé anuncia nueva Leche Evaporada IDEAL con sello ‘Hecho en Panamá’. Leer más
    • Cámara Marítima alerta por anteproyecto de ley que propone derogar el contrato entre el Estado y Panama Canal Railway Company. Leer más
    • ATTT aprueba uso de licencia de conducir digital en Panamá: estará en tu celular y trae estas ventajas. Leer más
    • Panamá Viejo celebra 506 años con actividades culturales y jornada de puertas abiertas. Leer más