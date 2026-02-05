Unos 40 mil docentes participan en capacitaciones por rediseño curricular, mientras gremios expresan preocupaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al menos 40 mil docentes iniciaron un proceso de capacitación y revisión del rediseño curricular que adelanta el Ministerio de Educación (Meduca) en 156 centros escolares de todo el país.

Las capacitaciones se extenderán hasta el 13 de febrero y son facilitadas principalmente por docentes formados por la institución, a través del programa Capacita Meduca, que cuenta con 1,248 facilitadores, preparados durante 2025 para replicar los aprendizajes en las aulas.

La viceministra de Educación, Agnes De Cotes, explicó que durante las jornadas los educadores analizan y ponen en práctica los contenidos actualizados de los planes de estudio, los cuales no habían sido revisados de forma integral en más de una década.

“La revisión que se está realizando permitirá que durante todo el año 2026 los contenidos sean validados directamente en el aula, donde cada maestro y profesor tendrá la oportunidad de aplicar estos aprendizajes actualizados”, explicó De Cotes.

La viceministra detalló que, aunque algunas asignaturas prioritarias —como español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales— ya habían sido parcialmente revisadas hasta noveno grado, ahora el proceso incorpora de manera transversal competencias de emprendimiento, tecnología, inteligencia artificial y desarrollo socioemocional.

Indicó que los docentes evalúan materiales y propuestas desarrolladas por unos 500 educadores, quienes participaron en talleres coordinados por la Dirección Nacional de Currículum, tras amplias consultas a docentes, estudiantes, padres de familia, universidades y el sector empresarial.

De Cotes subrayó que uno de los principales enfoques de estas capacitaciones es la implementación de estrategias didácticas activas, orientadas a superar los métodos tradicionales basados en la memorización. “Si el estudiante solo escucha, olvida; si ve, recuerda; pero si hace, aprende para la vida”, enfatizó.

Asimismo, destacó el fuerte énfasis en la atención socioemocional del estudiante, una necesidad identificada tras el impacto educativo de la pandemia. “La competencia socioemocional no es una asignatura aparte; debe estar integrada en la planificación del docente, junto con los contenidos conceptuales y procedimentales”, afirmó.

Gremios expresan preocupación

Por su parte, Humberto Montero, dirigente del Frente Nacional de Educadores Independientes (Frenei), expresó su preocupación por el nuevo rediseño curricular, al considerar que el proceso de modificación se realizó en pocos meses, sin una participación amplia de los gremios docentes ni de especialistas en currículo.

Montero aclaró que la dirigencia magisterial no se opone a los cambios en el sistema educativo, pero cuestionó que el currículo nacional no haya sido actualizado en más de 15 años.

Según el dirigente, Panamá participa en evaluaciones internacionales, en las que los estudiantes presentan rezagos, en parte debido a que los contenidos nacionales no han sido revisados desde preescolar hasta duodécimo grado, lo que, a su juicio, limita la competitividad académica del país.

Asimismo, cuestionó que el rediseño curricular haya sido elaborado con la participación de sectores externos, como empresas y organizaciones de la sociedad civil, pero sin un rol claro de los curriculistas especializados, quienes —según indicó— deben liderar este tipo de procesos técnicos.

El dirigente también manifestó inquietud por la logística de las capacitaciones, señalando que no todos los centros educativos fueron habilitados para estas jornadas, lo que ha generado dificultades para que algunos docentes accedan a los espacios de formación.

Según denunció la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (Amia), en algunos centros de capacitación no hay agua ni alimentación para los docentes que participan en los seminarios, los cuales se extienden por cerca de seis horas.

Montero recordó que experiencias previas de capacitación, como la de digitalización interdisciplinaria en 2025, enfrentaron limitaciones por la falta de equipos tecnológicos e internet en las escuelas, por lo que insistió en que cualquier proceso de modernización educativa debe ir acompañado de condiciones básicas de infraestructura.