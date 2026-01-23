Unos 663 mil estudiantes aprobaron el año escolar 2025, según cifras del Meduca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Educación (Meduca) reveló los datos correspondientes a los estudiantes del sistema regular que aprobaron y reprobaron durante el año escolar 2025. La matrícula total del año fue de 807,929 estudiantes, de los cuales 62,620 no aprobaron el año lectivo y 663,738 aprobaron todas sus materias.

De la cifra global de matriculados en el país, 726,358 estudiantes del sistema regular recibieron calificaciones numéricas, mientras que el resto corresponde a educación inicial (prekinder y kinder), es decir, 81,571 niños y niñas entre cuatro y cinco años cuya evaluación es cualitativa (“lo logró”, “lo está logrando” o “no lo logró”). Por esta razón, estos últimos no son incluidos en los cálculos para estadísticas de aprobación o reprobación.

En este sentido, la matrícula real del subsistema regular asciende a 726,358 estudiantes, distribuidos entre los niveles de primaria, premedia y media. Sobre esta base, la tasa de aprobación fue de 91% del total.

Los reprobados, aplazados y desertores

Las estadísticas educativas revelan que 62,620 estudiantes reprobaron, lo que equivale al 9% de la población estudiantil de 2025.

El director nacional de Planificación del Meduca, Dillian Staine, explicó que estos datos estadísticos incluyen los tres trimestres del año escolar del sistema oficial, que se recopilan en la base de datos institucional Meduca SIG.

Asimismo, se advirtió que la cifra actual de reprobados aún puede variar, ya que dentro de este grupo existen distintas situaciones académicas. Por ejemplo, los estudiantes que reprobaron una, dos o tres materias que aplican al Programa de Recuperación Académica Escolar (PRAE), el cual se encuentra actualmente en vigencia.

Precisamente, el periodo de clases de reválida inició el 5 de enero y se extenderá hasta el 6 de febrero de 2026. Las evaluaciones se realizarán del 9 al 11 de febrero de 2026, y la entrega de calificaciones está prevista para el 13 de febrero.

En el caso de los estudiantes que reprobaron cuatro materias o más, estos serán clasificados como aplazados, es decir, que deben repetir el año. Además, parte del grupo de reprobados podría corresponder a desertores, es decir, estudiantes que abandonaron el sistema educativo y no fueron reportados oportunamente por las direcciones de los centros escolares.

Staine indicó que el Meduca está a la espera del cierre de la data relacionada con el PRAE y de la depuración de los registros de aplazados y desertores, lo que permitirá presentar cifras definitivas y más precisas, en una data más actualizada dentro del sistema Meduca SIG.

En cuanto a los resultados por nivel educativo, se detalló que en primaria, de 408,015 niños y niñas matriculados, 391,695 o un 96% del total aprobó, mientras que 16,320 reprobaron, equivalente al 4%.

En premedia, de un total de 185,813 estudiantes, 165,373 aprobaron (89%), mientras que 20,439 estudiantes reprobaron (11%).

Por su parte, en el nivel de educación media, 132,530 estudiantes cursaron el año escolar 2025, de los cuales 121,927 aprobaron, equivalente al 92%, mientras que 10,602 estudiantes reprobaron, lo que representa el 8%.

Estadísticas de estudiantes aprobados y reprobados en el sistema regular de educación.

Las cifras del Meduca correspondientes a 2024 indican que, de un total de 820,401 estudiantes, el 90% aprobó. En tanto, en 2023, la matrícula fue de 896,992 estudiantes, de los cuales el 90% aprobó y avanzó al siguiente grado.

Retos educativos para 2026

Durante la presentación del informe “Resultados 2025, Acciones 2026”, las autoridades educativas destacaron que los principales desafíos educativos para 2026 son rediseño curricular, la reforma a la Ley Orgánica de Educación, la conectividad a internet en las escuelas y la inversión en infraestructura escolar, proyectos que se prevé ejecutar durante el presente año escolar.

Según la ministra de Educación, Lucy Molinar, el año lectivo iniciará con 100% de acceso a internet en las 3,102 escuelas del país, de las cuales 58% contará con fibra óptica y 42% con conexión satelital. Esta información fue dada a conocer durante una reunión con representantes de la sociedad civil, en la presentación del informe “Resultados 2025, Acciones 2026”.

Lucy Molinar, ministra de Educación. Cortesía

Otro de los temas de mayor impacto para los más de 800 mil estudiantes de primaria, premedia y media será la modernización curricular. Tras 10 años, se implementará el rediseño de los programas de asignaturas en educación básica general, media académica y media profesional y técnica, además de la incorporación de dos nuevas competencias: socioemocional y emprendimiento.

Molinar destacó que, durante 2025, la educación se fortaleció con la creación de 30 redes por especialidad, que conectaron a más de 51 mil docentes para promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas. Este esfuerzo permitió impulsar el desarrollo profesional mediante más de 10 mil horas de capacitación docente, bajo un enfoque de formación continua.

La ministra de Educación aseguró que los principales logros en infraestructura escolar, conectividad a internet y fortalecimiento del sistema educativo fueron ejecutados durante 2025, pese a tratarse de un año que calificó como “muy complicado” para el Meduca.

“Todo eso se hizo el año pasado. Eso ya está hecho”, afirmó Molinar al presentar la rendición de cuentas de la gestión 2025, al destacar que, pese a las dificultades, el trabajo no se detuvo gracias a un equipo “muy sólido” que permitió sostener la operación del sistema educativo en todo el país.