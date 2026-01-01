Unos $700 mil costará la intervención de la AAUD en San Miguelito desde el 1 de enero para enfrentar crisis de basura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A partir del mediodía de este 1 de enero de 2026, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) pondrá en marcha un operativo especial de limpieza en el distrito de San Miguelito, en conjunto con personal del Municipio de San Miguelito, con el objetivo de mitigar de forma urgente la acumulación de basura y prevenir una crisis de salud pública.

Esta acumulación de desechos se ha venido registrando desde finales de noviembre de 2025, debido a la disminución en las operaciones de la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), concesionaria del servicio en el distrito hasta el próximo 18 de enero del año en curso.

Basura en San Miguelito. LP Elysée Fernández

Se conoció que Revisalud registró una disminución en sus operaciones a partir de la tercera semana de noviembre de 2025, cuando el volumen semanal descendió a 1,599 toneladas de desechos, por debajo de su promedio habitual de 2,166.83 toneladas.

La reducción en las operaciones provocó que, durante diciembre, calles y comunidades registraran una creciente acumulación de desechos propios de las fiestas de fin de año, lo que generó molestias entre los residentes de San Miguelito.

Ante este panorama, el presidente de la República, José Raúl Mulino, dio instrucciones el pasado 30 de diciembre al director de la AAUD, Ovil Moreno, para intervenir con equipo rodante, incluyendo alrededor de 50 vehículos, entre volquetes, retroexcavadoras, camiones compactadores y camiones tipo rejilla.

Moreno explicó que el plan contempla el despliegue de un equipo paralelo, independiente del que opera en la ciudad capital, a fin de evitar afectaciones al servicio regular en Panamá. Para ello, se contará con fondos adicionales autorizados por el Ejecutivo, lo que permitirá la contratación de personal y maquinaria privada, incluyendo volquetes y retroexcavadoras, debido a que gran parte de los desechos se encuentra esparcida en las calles y no puede ser retirada de forma eficiente con camiones compactadores.

El operativo abarcará los nueve corregimientos de San Miguelito, priorizando una recolección rápida y frecuente. Una vez controlada la situación, se incorporarán camiones compactadores para avanzar hacia la normalización del servicio.

El director de la AAUD estimó que la intervención tendrá un costo aproximado de entre 650 mil y 700 mil dólares, una inversión que consideró necesaria para garantizar condiciones sanitarias adecuadas.

Moreno subrayó que la medida responde a la alta preocupación del presidente y busca brindar una solución inmediata a los residentes del distrito, mientras el municipio completa sus procesos de contratación definitiva para el manejo integral de los residuos.

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, agradeció la intervención en el distrito para enfrentar la crisis en la recolección de residuos, provocada por la salida anticipada de la empresa encargada del servicio.

Hernández explicó que esta asistencia es resultado de gestiones realizadas desde el inicio de su administración y de reuniones sostenidas con diversas entidades del Estado, ante la falta de recursos y capacidad del municipio para atender una problemática que incluso ha sido declarada crisis sanitaria por el Ministerio de Salud (Minsa) en años recientes.

Detalló que la AAUD desplegará un amplio operativo con volquetes, retroexcavadoras, compactadoras y camiones adicionales, que se sumarán a los esfuerzos municipales dentro del programa de limpieza del distrito.

La intervención se extenderá hasta el 19 de enero, con el objetivo de reforzar rutas, frecuencias y personal, y así mitigar la emergencia sanitaria y ambiental en San Miguelito.

Cabe recordar que Revisalud ha concesionado el servicio de recolección de basura en el distrito durante 20 años, periodo en el cual ha cobrado la tasa de aseo a los residentes. Incluso, algunos usuarios han manifestado su inconformidad debido a que la empresa habría facturado por adelantado, en el recibo de diciembre, los 18 días correspondientes al mes de enero.