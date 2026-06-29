UP está lista para las elecciones de este 1 de julio con cerca de 60 mil votantes

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

Nota de Prensa NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

El padrón electoral de la Universidad de Panamá está conformado por 59,999 votantes, entre estudiantes, profesores y administrativos, q

La Universidad de Panamá (UP) entra en la recta final de los preparativos para el proceso electoral de este 1 de julio, en el que cerca de 60 mil miembros de su comunidad están habilitados para elegir a las nuevas autoridades de la primera casa de estudios superiores del país.

El presidente del Organismo Electoral Universitario (OEU), Rufino Fernández, informó que la campaña electoral concluye oficialmente este 29 de junio, dando paso al periodo de organización de la jornada de votación.

De acuerdo con el OEU, el padrón electoral está conformado por 59,999 electores, de los cuales 52,030 son estudiantes, 4,011 profesores y 3,958 funcionarios administrativos. Todos participarán en una jornada única de votación, luego de que se modificara el esquema inicial de votación escalonada.

La Resolución No. 178-2026 establece el 1 de julio como fecha oficial para la elección de rector, decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de centros regionales universitarios.

El OEU confirmó la instalación de la Junta Central de Escrutinio, órgano encargado del conteo y validación de los resultados. Esta instancia estará integrada por 11 miembros: cinco profesores, tres estudiantes y tres administrativos, en representación de los distintos estamentos universitarios, conforme al Reglamento General de Elecciones.

Actualmente se desarrollan trabajos de acondicionamiento en la Galería Manuel E. Amador, espacio donde operará la Junta Central de Escrutinio y donde se recibirán los observadores del proceso electoral.

La universidad también cuenta con mamparas y urnas, mientras avanza la instalación de equipos para garantizar el funcionamiento durante la jornada.

El OEU aprobó las candidaturas de seis aspirantes al cargo de rector: César García, Migdalia Bustamante, José Emilio Moreno, Corina Pérez Coronado, Roberto A. Chong y Denis Chávez, quienes cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 24 de 2025, el Estatuto Universitario y el Reglamento Electoral.

Además de la elección de rector, el proceso contempla la renovación de autoridades en 16 facultades y nueve centros regionales universitarios.

El derecho al voto corresponde a profesores con al menos tres años de antigüedad y actividad académica vigente; funcionarios administrativos con cinco años o más de servicio; y estudiantes regulares matriculados en el segundo semestre de 2025 e inscritos en el registro electoral final.