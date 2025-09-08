UP gradúa 83 nuevos médicos: Todos aprobaron el examen de certificación

La Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP) celebró la graduación de 83 nuevos doctores en medicina, un logro histórico porque todos aprobaron el examen de certificación básica, consolidando así 74 años de excelencia académica y un total de 6,140 médicos formados a lo largo de su historia.

La decana de la Facultad de Medicina, Oris Lam de Calvo, resaltó el logro académico de la cohorte y destacó que Alfonso Cubilla Saldaña obtuvo el puntaje más alto de la prueba de certificación médica, superando a más de 600 estudiantes.

“Esta promoción nos llena de orgullo porque refleja el compromiso de nuestros docentes y preceptores clínicos, quienes acompañan a los estudiantes en su formación. Los egresados de la Facultad de Medicina se mantienen a la vanguardia, con resultados que los posicionan entre los mejores del país”, afirmó Lam de Calvo.

El acto de graduación contó con la presencia de autoridades universitarias y del sector salud. En representación del rector de la Universidad de Panamá, el vicerrector de Investigación y Postgrado, Jaime Gutiérrez, destacó la acreditación de la carrera de medicina hasta 2028 y el aval internacional otorgado por el Consejo Mexicano para la Acreditación Médica, respaldado por la Federación Mundial para la Educación Médica.

“Hoy celebramos a la promoción MED18 de la UP, que comienza una nueva etapa profesional con los conocimientos y valores necesarios para servir con ética, humanismo y compromiso a la sociedad”, expresó Gutiérrez.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chávez, en nombre del ministro de Salud, instó a los nuevos médicos a ejercer con vocación, transparencia y respeto a la dignidad de los pacientes:“La medicina requiere una vocación que trasciende la competencia técnica. Cada paciente debe ser visto no solo como un caso clínico, sino como un ser humano con historia y esperanzas”.

La ceremonia también reconoció a los estudiantes con los más altos índices académicos. Hanna Almanza Rujano, primer puesto de honor y oradora de la promoción, pronunció un emotivo discurso en el que destacó la resiliencia, la amistad y la vocación que unieron a la MED18:“El mundo necesita médicos humanos, íntegros y llenos de vida. Ese es el compromiso que llevamos con nosotros”.

Junto a ella fueron distinguidos Carlos Tapia Leguízamo (segundo puesto de honor) y Ayleen Yao Loo (tercer puesto de honor).

El padrino de la promoción fue el psiquiatra Miguel Cedeño, reconocido por su ética profesional y por haber contribuido a la formación de más de medio centenar de especialistas en salud mental en el país.

Según el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, la Facultad de Medicina de la UP ha mantenido en la última década un índice de aprobación superior al 95% en los exámenes de certificación, con egresados que han superado incluso los puntajes internacionales de referencia.