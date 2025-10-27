UP lidera el último examen certificación en medicina con un 98% de aprobación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El último examen nacional de certificación básica en medicina, aplicado el 4 de septiembre de 2025, dejó en evidencia una amplia brecha de desempeño entre universidades públicas y privadas.

Mientras la Universidad de Panamá (UP) logró un sobresaliente 98% de aprobación, varias universidades privadas no alcanzaron ni el 50%, según el informe oficial del Consejo Interdisciplinario de Certificación Básica en Medicina del Ministerio de Salud.

De los 122 egresados de la UP que presentaron la prueba, 120 aprobaron, lo que la coloca como la institución con los resultados más altos del país. Además, todos los estudiantes que hicieron el examen por primera vez aprobaron, y el 96% de quienes lo repitieron también superaron la evaluación.

La mayoría de los egresados de la UP se ubicaron en los rangos de 55 a 75 puntos, con un 22% en el rango de 60 a 65 y un 27% en escalas superiores hasta los 85 puntos.

Desempeño intermedio: Interamericana, Latina y Columbus

En posiciones intermedias se ubicaron tres universidades privadas con porcentajes cercanos de aprobación:

Universidad Interamericana: 56% de aprobación (48 de 86 estudiantes).

Universidad Latina: 46% de aprobación (127 de 276).

Universidad Columbus: 45% de aprobación (69 de 153).

Aunque lograron que cerca de la mitad de sus egresados pasaran el examen, los resultados confirman que una proporción considerable no alcanza los estándares mínimos exigidos por el consejo certificador.

Los extremos: Unachi sobresale; la Americana queda rezagada

En el grupo de menor desempeño figura la Universidad Americana, con apenas 21% de aprobación (15 de 71 estudiantes). En contraste, la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) se posicionó como la mejor entre las regionales, con un sólido 84% de aprobación (36 de 43), superando a la mayoría de las universidades privadas de la capital.

En total, 751 estudiantes de seis universidades presentaron el último examen nacional. El promedio general de aprobación se mantuvo por debajo del 50%, lo que refleja diferencias marcadas en la calidad de la formación médica entre las instituciones del país.

Con estos resultados, la Universidad de Panamá reafirma su liderazgo académico y se consolida como referente nacional en la preparación de futuros médicos certificados.