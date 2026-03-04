UPAM pierde su permiso: cómo funciona la acreditación universitaria en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Universidad Panamericana (UPAM) pierde su permiso de funcionamiento tras no cumplir los requisitos del proceso de acreditación establecido por Coneaupa, que exige autoevaluación institucional, revisión de pares académicos, informes de mejora y seguimiento continuo.

La Universidad Panamericana (UPAM) perdió su permiso de funcionamiento mediante el Decreto Ejecutivo 5 del 26 de febrero de 2026, emitido por el Ministerio de Educación (Meduca). La decisión deja en incertidumbre a cerca de 80 estudiantes matriculados y a otros 30 próximos a graduarse, quienes ahora se preguntan qué pasará con su formación académica.

Este caso plantea una interrogante que preocupa a estudiantes, docentes y a la sociedad: ¿cómo logra una universidad acreditarse y garantizar educación de calidad en Panamá?

La acreditación universitaria en el país está regulada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), organismo adscrito al Meduca encargado de verificar que las instituciones cumplan con los estándares académicos necesarios para formar profesionales competentes.

Según la Ley 52 de 26 de junio de 2015, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de agosto de 2018, una universidad que busca acreditarse debe iniciar un proceso de autoevaluación institucional. Esto implica analizar internamente su funcionamiento, docencia, investigación, extensión universitaria y gestión administrativa, y elaborar un informe acompañado de un plan de mejora que se presenta ante Coneaupa.

Lea también:

Posteriormente, el organismo convoca a pares académicos nacionales e internacionales, quienes visitan el campus, entrevistan a estudiantes, docentes y personal administrativo, y verifican minuciosamente si se cumplen los estándares requeridos. Con base en el informe externo de estos expertos, Coneaupa decide si otorga o no la acreditación.

El proceso no se limita a la docencia; también evalúa cómo la universidad desarrolla investigación, extensión y gestión institucional. Las universidades que logran acreditación por seis años deben presentar, en su siguiente evaluación, una “Matriz de Excelencia”, un instrumento que evidencia los avances alcanzados y demuestra el compromiso continuo con la mejora académica.

La acreditación no debe considerarse un simple sello administrativo, pues garantiza que los estudiantes reciban educación de calidad, con procesos de formación que respaldan sus competencias profesionales, listas para enfrentar el mercado laboral y participar en investigación científica.

Además, Coneaupa mantiene un plan de acción para su propia acreditación ante organismos externos internacionales o regionales, con un plazo máximo de cinco años.

El caso de la UPAM evidencia que la acreditación y la supervisión institucional no son formalidades. La universidad ingresó por primera vez al proceso de acreditación en 2012 y no cumplió con los requisitos. En 2013 firmó un acuerdo de compromiso que le otorgó una segunda oportunidad, pero tampoco logró certificarse.

“En ese momento, la ley no establecía qué ocurría con las universidades que fracasaban dos veces”, explicó la secretaria ejecutiva de Coneaupa, María del Carmen Benavides de Terrientes.

Con la entrada en vigor de la Ley 52 de 2015, una universidad que no logra acreditación en dos ocasiones queda sujeta a cierre. Bajo este marco, la UPAM volvió a someterse al proceso en 2022 y no lo aprobó; debía presentarse nuevamente en 2023, pero tampoco lo hizo. “En el fondo, esta sería su cuarta no acreditación”, afirmó Terrientes de Benavides.

Cierre de universidades

Otros casos de universidades que el Coneaupa ha señalado como en proceso de cierre son La Salle College Internacional Panamá, que cesó operaciones tras la pandemia con apenas 12 estudiantes; la Universidad Bancaria, que solicitó su cierre de manera voluntaria; y la Universidad Interamericana de Administración y Liderazgo (UIAL), actualmente inactiva y en proceso de cierre técnico.

Recientemente, la rectora de la UPAM, Damaris Candanedo, calificó la cancelación como “arbitraria” y negó las faltas que se le atribuyen a la universidad. Afirmó que mantendrán las clases y recordó que en procesos anteriores demostraron que no existían las cinco faltas señaladas. También señaló que la exministra Maruja Gorday de Villalobos permitió la reapertura tras revisar el expediente y justificó que no participaron en una convocatoria previa porque, según su versión, Coneaupa no había abierto procesos en ese momento.

Molinar: Coneaupa en crisis y urge reforma

En enero pasado, la ministra de Educación, Lucy Molinar, reconoció que Coneaupa atraviesa una etapa crítica que requiere correcciones urgentes y planteó la necesidad de reformas legales para fortalecer el sistema de acreditación universitaria.

“Tenemos un tema muy fuerte con Coneaupa que tenemos que arreglar”, afirmó, subrayando la importancia de la supervisión constante, la transparencia y la evaluación rigurosa para mantener la credibilidad de la educación superior en Panamá.

La cancelación de la UPAM evidencia que la acreditación no solo valida a la institución, sino que también protege a los estudiantes y asegura que los egresados estén realmente preparados para desempeñarse en su profesión, garantizando educación de calidad para el país.