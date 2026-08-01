Urgencia: Advierten que casos graves e ingresos a Intensivos por virus respiratorio aumentarán si el Minsa no toma medidas inmediatas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una coalición de cuatro sociedades médicas califica de ‘alarma profunda’ la situación epidemiológica y rechaza esperar hasta 2027 para aplicar el anticuerpo monoclonal a recién nacidos.

Una coalición de las principales sociedades científicas del país lanzó este sábado un enérgico y urgente llamado a las autoridades nacionales de salud ante la “alarmante” cifra de defunciones por el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en el país.

La agrupación exige adelantar para este mismo año la implementación del anticuerpo monoclonal de larga vida media contra el virus.

La solicitud surge tras revelarse que en lo que va de 2026 se han registrado 13 defunciones asociadas al VRS, de las cuales 12 corresponden a menores de cinco años.

Los gremios médicos expresaron su profunda preocupación debido a que nueve de estos fallecimientos ocurrieron en un lapso de solo cinco semanas (entre el 31 de mayo y el 11 de julio), incluso antes de que el virus alcanzara el umbral de alerta epidemiológica.

Al encontrarse el país actualmente en ese nivel crítico de circulación viral, los especialistas advierten que el riesgo de casos graves e ingresos a cuidados intensivos aumentará de forma alarmante si el Minsa no toma medidas extraordinarias e inmediatas.

El virus respiratorio sincitial causa una infección que afecta a los pulmones y a las vías respiratorias. iStock

La vacuna materna es insuficiente para frenar el virus

Aunque los científicos reconocen el valor de la vacunación a embarazadas implementada en 2025, sostienen que depender de una única estrategia deja desprotegidos a miles de bebés. Esto ocurre principalmente con hijos de madres que:

No accedieron a tiempo al control prenatal.

Tuvieron un parto prematuro antes de transferir los anticuerpos.

Viven en zonas con severas barreras geográficas y sociales.

Aunque el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) reportó tener más de 69,000 dosis de vacunas en depósito, las sociedades médicas exigen que se publiquen de inmediato los datos desagregados de cobertura real para saber cuántos recién nacidos están verdaderamente protegidos.

Insisten en que la vacuna de la madre no debe abandonarse, sino complementarse con la aplicación directa del anticuerpo al lactante.

Comunicado urgente de gremios científicos en Panamá.

Exigencias puntuales a las autoridades de salud

El pronunciamiento, firmado por las presidentas de la Sociedad Panameña de Pediatría (Dra. Geraldine Norte), la Sociedad Panameña de Infectología Pediátrica (Dra. María Mercedes Castrejón), la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología (Dra. Bleixen Admadé) y la Sociedad Panameña de Infectología (Dra. Ana Belén Arauz), detalla peticiones con plazos estrictos:

Adelantar el fármaco a 2026: Activar compras extraordinarias para aplicar el anticuerpo monoclonal en la temporada actual, rechazando la promesa oficial de postergarlo hasta 2027. Protección al nacer: Garantizar la dosis intramuscular en las salas de maternidad antes del egreso hospitalario a los bebés cuyas madres no fueron inmunizadas. Plazo de 15 días: Publicar un cronograma vinculante de compra, distribución nacional y fechas de inicio. Mesa técnica en 10 días: Instalar un equipo de urgencia junto al Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS) para coordinar la estrategia. Prioridad territorial: Dirigir los primeros lotes a las regiones con mayor mortalidad, específicamente a la comarca Ngäbe Buglé, Bocas del Toro y Chiriquí.

“La existencia de una intervención preventiva eficaz transforma la demora en una decisión con consecuencias sanitarias previsibles”, concluye el documento de los científicos, recordando al Estado que la protección de la infancia no puede postergarse mientras los hospitales reciben diariamente a niños graves en sus salas de urgencias.