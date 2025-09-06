Urgente llamado de la AAUD: sin tratamiento de lixiviados, cerro Patacón amenaza fuentes de agua

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) reiteró la necesidad de implementar, de forma urgente, el proyecto de captación y tratamiento de lixiviados en el relleno sanitario de cerro Patacón. Desde el año 2021 no se les da un manejo adecuado, tras el deslave que dañó el sistema de captación instalado por la empresa que administraba el sitio en ese momento.

Ese año se registraron varios incendios que provocaron debilitamientos y, como consecuencia, el deslave en el lado oeste de la Etapa I, el deterioro de las vías de acceso e internas del sitio de disposición, así como un alto nivel de contaminación en los afluentes cercanos al relleno sanitario.

Desde entonces —cerca de cinco años— el relleno sanitario, ubicado en el corregimiento de Ancón, carece de control en el manejo de lixiviados, que son líquidos residuales formados por la percolación de agua a través de los residuos sólidos en el vertedero.

Según el administrador de la AAUD, Ovil Moreno, en el relleno se reciben entre 2,500 y 3,000 toneladas diarias de desechos orgánicos, cuya descomposición genera grandes volúmenes de lixiviado. “No podemos pasar más tiempo sin poner en marcha el sistema de captación y tratamiento de estos líquidos contaminantes, porque su impacto en el suelo y las fuentes de agua es cada vez mayor”, advirtió.

Actualmente, la AAUD trabaja en una nueva licitación —luego de que la primera fue declarada desierta— para la construcción de una nueva celda de vertido en Cerro Patacón, en la que se invertirán cerca de 5 millones de dólares. Además, se prevé la implementación de un sistema de captación y tratamiento de lixiviados y de captación de metano, el cual se busca transformar en energía o, al menos, eliminar sin contaminar.

El administrador de la AAUD abordó este tema durante la gira técnica de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional, realizada el 5 de septiembre en el vertedero de Cerro Patacón. Indicó que el proyecto es urgente, ya que el lixiviado no ha estado recibiendo el tratamiento adecuado.

“Ya estamos trabajando para corregir esta situación, porque no podemos seguir postergando el proceso de captación y tratamiento”, afirmó Moreno.

Moreno también señaló que, junto con el proyecto de lixiviados, se trabaja en la planta de biogás para aprovechar el gas metano generado en el relleno y transformarlo en energía. “Son proyectos estratégicos para mitigar el daño ambiental acumulado durante años y transformar Cerro Patacón en una operación más controlada y sostenible”, indicó.

Este gas se genera de manera natural por la descomposición de los residuos y puede aprovecharse para producir energía, lo que representaría un beneficio ambiental y económico.

La Autoridad de Aseo insistió en que los trabajos deben aprobarse y financiarse lo antes posible para evitar que la contaminación siga avanzando y ponga en riesgo la salud de las comunidades vecinas.

Cabe recordar que el pasado 9 de julio la AAUD declaró desierta la primera licitación, debido a que ninguna empresa presentó ofertas. La entidad había convocado este proceso tras sustentar la necesidad de contar con un nuevo sitio para depositar los desechos provenientes de los distritos de San Miguelito y Panamá.

Lea también: AAUD declara desierta licitación de $5 millones para relleno sanitario