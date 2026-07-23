Usuarios reportan fallas con nuevos validadores del Metro; empresa admite incidencias intermitentes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

De acuerdo con los usuarios, algunas de las fallas en los nuevos validadores del sistema de recaudo van desde demoras para validar las tarjetas, hasta el cobro indebido del pasaje completo en los transbordos gratuitos.

Usuarios de los sistemas de transporte público Metro de Panamá y MiBus han reportado constantes fallas en los nuevos validadores del Proyecto de Renovación Tecnológica del Sistema de Recaudo, luego de que la empresa Sonda implementara cambios en la plataforma tecnológica.

En el caso del Metro de Panamá, una de las principales quejas es la dificultad para validar las tarjetas en los nuevos equipos instalados en las estaciones, situación que ha generado demoras y largas filas durante las horas de mayor demanda.

Otra de las situaciones reportadas es que, en algunas estaciones, varios validadores permanecen fuera de servicio, por lo que los pasajeros deben utilizar uno o dos equipos disponibles para ingresar al sistema.

En el sistema de transporte MiBus, los usuarios han denunciado que los nuevos validadores no están reconociendo el beneficio del transbordo gratuito al que tienen derecho dentro de un período de 30 minutos.

Incluso, cuando un pasajero realiza un transbordo entre una unidad de Metrobus y otra, el sistema descuenta automáticamente el costo completo del pasaje, como si se tratara de un nuevo viaje. Los usuarios consideran que esta situación es injusta, ya que reduce el saldo disponible para sus traslados semanales.

Ante las múltiples quejas, el Metro de Panamá explicó que la plataforma tecnológica es suministrada e implementada por la empresa Sonda, responsable también del soporte técnico del sistema, y señaló que actualmente el proyecto se encuentra en una fase de estabilización y ajustes operativos.

Aunque la empresa aseguró que la operación del sistema ferroviario se mantiene con normalidad, reconoció que durante la implementación de un proyecto de esta magnitud pueden presentarse incidencias mientras se completan los procesos de integración, calibración y optimización entre la nueva plataforma y el sistema de recaudo actualmente en operación.

Según el Metro, las incidencias reportadas son intermitentes y aleatorias, por lo que no corresponden a una falla generalizada del sistema ni están asociadas de manera permanente a una estación o a un validador específico.

La empresa indicó que el 100% de los nuevos validadores permanece operativo; sin embargo, admitió que algunos equipos pueden presentar fallas temporales que requieren atención técnica inmediata.

Para atender estas situaciones, Sonda mantiene una mesa de servicio disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, integrada por ingenieros y personal técnico especializado. Además, cuadrillas técnicas realizan recorridos permanentes por las estaciones para responder directamente a cualquier eventualidad.

El Metro agregó que también cuenta con personal propio capacitado y distribuido en las estaciones para apoyar la atención de las incidencias y reducir los tiempos de respuesta.

De acuerdo con la empresa, el tiempo promedio para resolver una incidencia es de 30 minutos o menos, con el objetivo de restablecer el funcionamiento de los equipos y minimizar las afectaciones a los pasajeros.

Una vez concluida la etapa de estabilización, la nueva plataforma permitirá incorporar más opciones de pago y ofrecer un acceso más ágil, seguro y eficiente para los usuarios.