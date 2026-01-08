Útiles y uniformes escolares están exentos de impuestos, recuerda la Acodeco

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró que los útiles, libros y uniformes escolares incluidos en el listado oficial están exentos del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) del 7 % durante todo el año, conforme a lo establecido por la ley.

El recordatorio se da en momentos en que diversos comercios se preparan para la venta de insumos escolares, previo al inicio del año lectivo el próximo lunes 2 de marzo.

En ese contexto, la entidad subrayó que los establecimientos están obligados a mantener visible el listado de los artículos exentos, de modo que los consumidores puedan conocer y ejercer plenamente sus derechos.

Acodeco precisó que este beneficio aplica tanto para estudiantes de centros educativos públicos como privados, sin distinción.

A continuación, la lista de artículo escolares exonerados del ITBMS:

Libros y textos de cualquier género.

Publicaciones y revistas educativas, clasificadas como tales por el Meduca.

Cuadernos.

Lápices.

Etiquetas de cuaderno.

Tijeras punta roma.

Loncheras escolares.

Masilla.

Témperas.

Juegos de geometría.

Sacapuntas manuales.

Borradores.

Libros de colorear.

Libros de cuentos.

Mapas físicos, políticos e históricos.

Croquis de todo tipo.

Reglas, plantillas, curvas y transportadores.

Capotes escolares.

Papeles: crespón, manila, construcción, papel plástico para forrar cuadernos y libros escolares.

Acuarela.

Cartulina y cartoncillos.

Cartapacios y portafolios, con o sin diseños.

Goma, cuyo precio por unidad no exceda de B/. 2.00.

Bolígrafo, cuyo precio por unidad no exceda de B/. 1.00.

Mochilas escolares con un precio hasta B/. 30.00.

Zapatillas para educación física con un precio hasta de B/. 30.00.

Camisa escolar (manga corta y larga).

Camiseta escolar.

Peticote escolar.

Falda escolar.

Pantalón escolar.

Calcetín escolar.

Zapatos escolares con un precio hasta de B/. 40.00.

Bata de laboratorio.

Bata de talleres.

Insignias escolares.

Corbatas escolares.

Artículos para educación (franelas, suéteres, pantaloncitos, medias y zapatillas).

Correas, cuyo precio no exceda de B/. 15.00.

Chaquetas, sacos y calentadores con el distintivo del centro educativo

La institución exhortó a los consumidores a verificar que los comercios cumplan con la normativa vigente y a presentar denuncias en caso de que se les cobre indebidamente el impuesto en productos que forman parte del listado exento a través de WhatsApp y Telegram al 6330-3333 y en redes sociales de la Acodeco.