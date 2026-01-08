Panamá, 08 de enero del 2026

    Año lectivo 2026

    Útiles y uniformes escolares están exentos de impuestos, recuerda la Acodeco

    Yasser Yánez García
    Foto: Alexander Arosemena.

    La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró que los útiles, libros y uniformes escolares incluidos en el listado oficial están exentos del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) del 7 % durante todo el año, conforme a lo establecido por la ley.

    Meduca define calendario escolar 2026: clases iniciarán el 2 de marzo

    El recordatorio se da en momentos en que diversos comercios se preparan para la venta de insumos escolares, previo al inicio del año lectivo el próximo lunes 2 de marzo.

    En ese contexto, la entidad subrayó que los establecimientos están obligados a mantener visible el listado de los artículos exentos, de modo que los consumidores puedan conocer y ejercer plenamente sus derechos.

    Acodeco precisó que este beneficio aplica tanto para estudiantes de centros educativos públicos como privados, sin distinción.

    A continuación, la lista de artículo escolares exonerados del ITBMS:

    • Libros y textos de cualquier género.

    • Publicaciones y revistas educativas, clasificadas como tales por el Meduca.

    • Cuadernos.

    • Lápices.

    • Etiquetas de cuaderno.

    • Tijeras punta roma.

    • Loncheras escolares.

    • Masilla.

    • Témperas.

    • Juegos de geometría.

    • Sacapuntas manuales.

    • Borradores.

    • Libros de colorear.

    • Libros de cuentos.

    • Mapas físicos, políticos e históricos.

    • Croquis de todo tipo.

    • Reglas, plantillas, curvas y transportadores.

    • Capotes escolares.

    • Papeles: crespón, manila, construcción, papel plástico para forrar cuadernos y libros escolares.

    • Acuarela.

    • Cartulina y cartoncillos.

    • Cartapacios y portafolios, con o sin diseños.

    • Goma, cuyo precio por unidad no exceda de B/. 2.00.

    • Bolígrafo, cuyo precio por unidad no exceda de B/. 1.00.

    • Mochilas escolares con un precio hasta B/. 30.00.

    • Zapatillas para educación física con un precio hasta de B/. 30.00.

    • Camisa escolar (manga corta y larga).

    • Camiseta escolar.

    • Peticote escolar.

    • Falda escolar.

    • Pantalón escolar.

    • Calcetín escolar.

    • Zapatos escolares con un precio hasta de B/. 40.00.

    • Bata de laboratorio.

    • Bata de talleres.

    • Insignias escolares.

    • Corbatas escolares.

    • Artículos para educación (franelas, suéteres, pantaloncitos, medias y zapatillas).

    • Correas, cuyo precio no exceda de B/. 15.00.

    • Chaquetas, sacos y calentadores con el distintivo del centro educativo

    La institución exhortó a los consumidores a verificar que los comercios cumplan con la normativa vigente y a presentar denuncias en caso de que se les cobre indebidamente el impuesto en productos que forman parte del listado exento a través de WhatsApp y Telegram al 6330-3333 y en redes sociales de la Acodeco.

