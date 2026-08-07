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    Educación superior

    UTP registra cifra récord de aspirantes en primera prueba de admisión para 2027

    El año pasado para las pruebas de admisión de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) participaron entre 6,000 y 6,700 estudiantes.

    Yaritza Mojica
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    UTP registra cifra récord de aspirantes en primera prueba de admisión para 2027
    Actualmente, la UTP cuenta con una matrícula superior a los 29,500 estudiantes.

    Unos 7,200 estudiantes presentaron la primera prueba de admisión de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) para el período académico 2027, una cifra que supera los registros de años anteriores, cuando participaban entre 6,000 y 6,700 aspirantes.

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    Según el director nacional del Sistema de Ingreso Universitario de la UTP, Martín Peralta, esta representa una cifra récord para esta casa de estudios superiores.

    “Vemos que los egresados de los colegios buscan una formación académica de calidad y la Universidad Tecnológica se las ofrece”, expresó.

    En la primera prueba, realizada el pasado 1 de agosto, 4,237 estudiantes presentaron el examen en la sede central, ubicada en la ciudad de Panamá, mientras que 2,990 lo hicieron en los centros regionales. En esta fase, las autoridades universitarias estiman una tasa de aprobación cercana al 60%.

    La segunda prueba de admisión se realizará el 24 de octubre y podrán presentarla tanto los estudiantes previamente inscritos como aquellos que no aprobaron el primer examen.

    Peralta explicó que, como parte del proceso de preparación, la UTP ofrece un curso de afianzamiento en Matemática y Español, dirigido a quienes deseen fortalecer sus conocimientos antes de presentar la prueba de admisión.

    Según el funcionario, cerca de 3,000 estudiantes participaron en este curso en todo el país. El programa tiene una duración de 32 horas, se imparte los sábados y domingos y tiene un costo de 45 dólares.

    Con respecto a los resultados de la primera prueba, estarán disponibles en un plazo de entre 15 y 20 días a través de la plataforma de matrícula de la universidad, precisó Peralta.

    Además indicó que, una vez admitidos, los estudiantes deberán participar en el curso de verano, cuyo objetivo es reforzar las competencias necesarias para enfrentar las asignaturas del primer semestre.

    Ciberseguridad, carrera de mayor demanda

    En cuanto a las preferencias académicas, el director de Sistema de Ingreso Universitario informó que entre las ingenierías más solicitadas durante esta primera convocatoria destacan Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil e Ingeniería Electromecánica. Sin embargo, señaló que la carrera con mayor demanda en la universidad es la Licenciatura en Ciberseguridad.

    “Es una carrera impulsada por el auge de la tecnología. El que no se monta en esto de la tecnología se va a quedar por fuera, y los estudiantes lo saben”, afirmó.

    Actualmente, la UTP cuenta con una matrícula superior a los 29,500 estudiantes en todo el país y ofrece una oferta académica conformada por 29 carreras de ingeniería, 25 carreras técnicas y 21 licenciaturas.

    El director también resaltó que la institución mantiene cursos de reforzamiento gratuitos para los estudiantes que ya forman parte de la universidad y presentan dificultades en alguna asignatura, como parte de la estrategia para fortalecer la permanencia y el éxito académico.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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