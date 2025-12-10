Panamá, 10 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EDUCACIÓN PANAMEÑA

    Vacaciones escolares 2025: ¿cuándo es el último día de clases según el Meduca?

    Aleida Samaniego C.
    Vacaciones escolares 2025: ¿cuándo es el último día de clases según el Meduca?
    El inicio del año escolar 2026 está programado para el lunes 2 de marzo de 2026. Archivo

    El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que las vacaciones escolares de fin de año 2025 se desarrollarán según lo establecido en el calendario académico vigente. El último día de clases del tercer trimestre será el viernes 19 de diciembre de 2025, una vez completadas las 13 semanas de actividades programadas.

    Recta final del año escolar: el tercer trimestre comienza el 22 de septiembre La ministra de Educación confirmó que no se extenderá el año escolar 2025

    Tras el cierre académico, las vacaciones de verano para estudiantes y docentes iniciarán el lunes 22 de diciembre, marcando el inicio del periodo de descanso.

    Durante este mismo periodo, del 22 al 30 de diciembre de 2025, los centros educativos realizarán actividades de balance, clausuras y graduaciones, incluyendo actos de cierre, entrega de documentos finales y celebraciones de promociones de año escolar.

    El inicio del año escolar 2026 está programado para el lunes 2 de marzo de 2026, permitiendo a las comunidades escolares organizar con anticipación las actividades de fin de año y prepararse para la transición hacia el nuevo calendario académico.

    

    

    Editora sección sociedad


