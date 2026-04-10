Panamá, 10 de abril del 2026

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    Acción legal

    Vamos demanda ante la Corte lema ‘Con Paso Firme’ en placas vehiculares

    Diputados independientes presentan acción de nulidad contra la ATTT por considerar que el eslogan gubernamental es un uso político de un bien público.

    Martha Vanessa Concepción
    Vamos demanda ante la Corte lema ‘Con Paso Firme’ en placas vehiculares
    Diputados de la bancada Vamos presentando la denuncia. Anel Asprilla

    La bancada independiente Vamos elevó este viernes una demanda contencioso-administrativa de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, buscando frenar la inclusión del lema oficialista “Con Paso Firme” en las placas vehiculares que circularán en el país entre los años 2026 y 2030.

    La acción legal, liderada por la diputada Yamireliz Chong, arremete contra la Resolución No. 001-RUVM de enero de 2025 emitida por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

    Según la demanda, la institución habría incurrido en una extralimitación de funciones y desviación de poder al incorporar un mensaje de carácter político en un documento de identificación oficial.

    “Normalmente las placas han tenido alguna frase que nos une como país, no un eslogan político”, enfatizó Chong. La diputada señaló que las facultades de la ATTT deben limitarse a aspectos técnicos —como dimensiones, colores y nomenclatura— y no a la promoción de narrativas del gobierno de turno.

    Un costo obligatorio para el ciudadano

    El conflicto adquiere mayor relevancia debido a la Ley 214 de 2021, que establece una vigencia de cinco años para las placas metálicas. Esto significa que cientos de miles de conductores estarían obligados a portar y costear un distintivo con propaganda política en sus vehículos particulares hasta el año 2030. según los demandantes.

    Los diputados independientes han solicitado a la Corte la suspensión provisional del acto administrativo para evitar que el diseño se masifique. El tiempo apremia, pues la ATTT ya recibió un primer lote de 19,940 placas listas para su distribución a nivel nacional.

    Vamos demanda ante la Corte lema ‘Con Paso Firme’ en placas vehiculares
    Nuevo diseño de placa vehicular 2026-2030. Cortesía

    De proceder la demanda, la Corte deberá determinar si el uso de lemas gubernamentales en bienes de uso ciudadano vulnera los principios de neutralidad del Estado y el marco legal que regula el Registro Único de Vehículos Motorizados.

    Información en desarrollo...

    Martha Vanessa Concepción


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