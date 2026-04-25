Vandalizan puesto de salud y roban alimentos en la comarca Ngäbe Buglé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Salud (Minsa) denunció este sábado 25 de abril un acto de vandalismo ocurrido en el puesto de salud de Cerro Puerco, ubicado en el distrito de Müna, en la Comarca Ngäbe Buglé, donde desconocidos forzaron la entrada, causaron daños dentro de las instalaciones y sustrajeron insumos alimentarios dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad.

Según los reportes preliminares, los responsables violentaron las puertas para ingresar al centro médico, provocando daños en mobiliario y equipos utilizados para la atención de pacientes. Además, se llevaron siete pacas de Nutri Crema, producto utilizado en programas de nutrición para niños y otras poblaciones de riesgo.

El centro de salud afectado presta servicios cinco días a la semana y atiende a una población estimada de 5 mil personas, por lo que el hecho impacta directamente en la atención primaria en una zona de difícil acceso y con alta dependencia de los servicios públicos de salud.

El Minsa condenó enérgicamente lo sucedido y advirtió que este tipo de acciones perjudican la continuidad y calidad de la atención médica, especialmente en comunidades apartadas, donde los recursos son limitados.

La entidad hizo un llamado a la ciudadanía a proteger las instalaciones sanitarias, recordando que se trata de bienes públicos al servicio de toda la comunidad. También informó que trabaja para restablecer las operaciones en el menor tiempo posible y colabora con las autoridades competentes para identificar a los responsables.