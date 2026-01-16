¿Vas al Desfile de las Mil Polleras? Conoce que otras actividades puedes realizar en Las Tablas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado 17 de enero se llevará a cabo el tradicional Desfile de las Mil Polleras desde Las Tablas, en la provincia de Los Santos. Sin embargo, esta demostración cultural no es el único escenario que ofrece la región para turistas y locales.

“La celebración de las Mil Polleras es una plataforma estratégica para mostrar todo lo que Los Santos tiene para ofrecer como destino turístico. Queremos que el visitante llegue por el desfile, pero se quede para descubrir su historia, su gastronomía y su naturaleza”, señaló Gloria De León, administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Como parte de la agenda cultural, hasta el 18 de enero se realizará la Vereda Artesanal y Gastronómica de las Mil Polleras, frente al municipio de Las Tablas.

Bellas damas en el Desfile de las Mil Polleras 2025. Alexander Arosemena

Además, antes de llegar a Las Tablas, los asistentes al desfile pueden iniciar un recorrido turístico en la Villa de Los Santos, considerada la cuna de la nacionalidad panameña. Allí se puede conocer el Museo de la Nacionalidad abierto desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m., caminar por el Parque Simón Bolívar y visitar la Iglesia San Atanasio.

El agroturismo también se consolida como uno de los principales atractivos de la provincia, con opciones en fincas como Laurel, Pamel, Z Ranch, El Espinal, El Recreo y CapriDovi.

En estos espacios, el visitante puede participar en actividades del campo, conocer de cerca la producción de leche, recorrer cultivos de papaya, maíz y caña, y aprender sobre procesos de producción artesanal, además de la elaboración y venta de productos a base de leche de cabra, como helados, quesos, yogur y jabones, así como la participación en talleres de arte precolombino.

La oferta turística se complementa con destinos de naturaleza y playa como Isla Iguana, Isla Cañas, Playa Venao, Playa Arenal, Guayaberos, Uverito, el cerro Canajagua, el río Taguara de Macaracas, Guánico y Cambutal.

En estas áreas, los visitantes pueden disfrutar de caminatas, senderismo, surf, kayak, observación de fauna, recorridos por manglares, paseos en bote, baños de río y mar, así como descanso en playas de arena blanca y contacto directo con la biodiversidad del país.