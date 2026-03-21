Vecinos cuestionan retrasos y calidad de obras en el Casco Antiguo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los trabajos de reparación en varias calles adoquinadas del Casco Antiguo, en el corregimiento de San Felipe, continúan desarrollándose previo a la Semana Santa, periodo en el que este sitio patrimonial será escenario de turismo religioso. Sin embargo, a algunos residentes les preocupa que las obras no se ejecuten con el rigor técnico que merece un sitio histórico.

La presidenta de la Asociación de Vecinos y Comerciantes del Casco Antiguo (Avaca), Iva Mei-Yin Du, ha manifestado que existe un grave deterioro de varias calles en este sector histórico de la ciudad de Panamá, lo que —asegura— está afectando tanto a los residentes como a la actividad turística y comercial.

Du señaló que uno de los puntos más críticos se ubica en la intersección de la calle Novena con la avenida Central, así como en el cruce con la avenida B, donde el mal estado de la vía genera congestión vehicular y dificultades para la movilidad.

Mal estado de las calles en Casco Antiguo. Cortesía

Aunque el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Junta Comunal de San Felipe iniciaron algunos trabajos de reparación desde octubre del año pasado, la presidenta de Avaca cuestionó la lentitud de las labores y la suspensión de los trabajos durante los fines de semana, pese a la urgencia de la situación, especialmente ante la proximidad de la Semana Santa.

Precisamente, durante la semana pasada, el MOP y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) realizaron trabajos de reparación en la calle Novena y calle Boquete, debido al deterioro de los adoquines y a la rotura de una tubería de agua que afectaba la movilidad en el Casco Antiguo.

El MOP realiza trabajos de reparación d tubería en calle novena Casco Antiguo. Cortesía

La entidad explicó que, debido al desgaste natural de las tuberías y al impacto en los adoquines, se vieron afectadas estas calles, que forman parte del Casco Antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997.

“La comunidad ha estado esperando estas intervenciones. Es positivo ver que los trabajos ya han iniciado; sin embargo, ahora lo importante es que estos trabajos se ejecuten con el rigor técnico y el respeto que merece un sitio patrimonial como el Casco Antiguo”, indicó Du.

Pese a reparaciones hay daños que persisten

Según la presidenta de Avaca, en varias ocasiones han enviado múltiples notas a entidades como la Presidencia, la Alcaldía de Panamá y el MOP, solicitando una intervención integral en las calles del Casco Antiguo. Sin embargo, sostiene que las respuestas han sido insuficientes y que los trabajos realizados anteriormente han sido de baja calidad, lo que ha provocado un rápido deterioro de las vías.

Considera que en las zonas intervenidas persiste el desnivel de las calles, tramos inestables, piezas metálicas expuestas y problemas de drenaje.

Mal estado de la calle Avenida Central en el Casco Antiguo. Cortesía

La dirigente también advirtió sobre riesgos para peatones, especialmente personas con discapacidad y turistas, debido a desniveles y la acumulación de agua en la calzada. “Ha habido caídas de visitantes y personas que no pueden transitar con sillas de ruedas”, indicó.

Además, enfatizó que la problemática podría estar relacionada con fallas estructurales subterráneas, como tuberías dañadas, lo que requiere estudios técnicos más profundos.

Trabajos de reparación en calle novena Casco Antiguo. Cortesía

En el área operan entre 100 y 200 negocios, entre restaurantes, hoteles y comercios, los cuales —según Du— se ven directamente afectados por el mal estado de las calles y el tráfico constante. “Se promueve el turismo, pero no se invierte lo suficiente en la infraestructura”, cuestionó.

Ante este panorama, la presidenta de Avaca hizo un llamado a las autoridades a ejecutar trabajos de calidad y coordinar esfuerzos interinstitucionales para lograr soluciones duraderas. “No se trata de hacer reparaciones temporales, sino de planificar a futuro y hacer las cosas bien desde el inicio”, concluyó.

Por su parte, el MOP explicó que la intervención en el Casco Antiguo busca restablecer la seguridad vial y mejorar la experiencia urbana en un punto clave de la capital, que recibe diariamente un importante flujo de turistas y residentes.