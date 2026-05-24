Vecinos de Puente del Rey denuncian nuevos vertederos clandestinos en río Abajo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Moradores de Puente del Rey y Villa del Rey denunciaron que continúan los vertidos ilegales de basura y caliche en el río Abajo, pese a los operativos realizados por las autoridades en marzo pasado para frenar esta práctica.

Continúan los vertidos ilegales de basura y caliche en las inmediaciones del río Abajo, conocido antiguamente como río Gallinero, ubicado en Panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefevre. Así fue denunciado por los moradores de los sectores de Puente del Rey y Villa del Rey que indican que las malas prácticas de arrojar desechos en este afluente continúan.

A pesar de los operativos realizados por las autoridades el pasado mes de marzo para frenar esta práctica ilegal, los residentes aseguran que el problema se ha convertido en una situación recurrente y temen que las primeras lluvias fuertes provoquen inundaciones severas debido a la acumulación de desechos y residuos que obstruyen el cauce del río Abajo.

Uno de los moradores, quien pidió reserva de su identidad por temor a represalias, aseguró que “esto ya es delincuencia”. Añadió que “el problema es serio y tienen que poner mano dura. Aquí está llegando demasiada basura y caliche; todos esos desperdicios los distribuyen y los dejan tirados en el río”.

El residente señaló que los camiones continúan ingresando al área durante horas de la noche para descargar desechos en vertederos clandestinos cercanos al río, específicamente en sectores próximos a la escuela Sara Sotillo.

“Ese camión espera que todo el mundo se vaya para vaciar la basura, por eso es que el río está tapado de caliche y basura”, denunció.

Moradores de Puente del Rey denuncia la presencia de camiones que posteriormente vierten de forma ilegal caliche al río Abajo. Foto: LP/ Gabriel Rodríguez

En marzo pasado, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la Policía Nacional, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), entre otras entidades, realizaron un operativo en el sector de la desembocadura del río Abajo. Como parte de las acciones, se mantuvo vigilancia en las entradas de Villa del Rey y Puente del Rey; sin embargo, los vecinos aseguran que días después la situación volvió a repetirse.

El operativo se realizó el 17 de marzo y durante la intervención se ejecutaron acciones de retención, paralización e incautación de equipos utilizados en actividades ilegales. Además, se identificaron varios puntos de descarte clandestino, incluyendo talleres, viviendas utilizadas para el desguace de electrodomésticos y camiones dedicados al transporte de desechos.

Miambiente abrió expedientes administrativos y el Ministerio Público inició investigaciones contra presuntos responsables de contaminar el área.

Operativo de Miambiente y la Policía Nacional en Panamá Viejo debido a la contaminación del río Abajo y microtráfico. Foto: LP/ Alexander Arosemena

Vertederos ilegales bajo seguimiento

Ante las nuevas denuncias, La Prensa consultó a Miambiente sobre las inspecciones en el área. El jefe de la Sección de Verificación de Desempeño Ambiental de Panamá Metro, José David Lado Franco, informó que mantienen seguimiento semanal en Puente del Rey.

Lado Franco indicó que, en su momento, se otorgó un plazo de 15 días para que los involucrados realizaran adecuaciones y suspendieran las afectaciones al río.

“Se les prohibió el ingreso de caliche y ahora solamente trabajan con materiales reciclables como hierro, pallets, neveras y otros objetos reutilizables”, explicó.

En el operativo de MiAmbiente y la Policía Nacional el pasado 17 de marzo de 2026, por la contaminación del río Abajo, las autoridades realizaron una jornada de limpieza. Foto: LP/ Alexander Arosemena

También se conoció que en Puente del Rey operan más de 10 recicladores; sin embargo, personas externas continúan llegando al área para verter basura.

El funcionario indicó que actualmente existe un acuerdo entre la comunidad, la AAUD y Miambiente para realizar limpiezas semanales. La autoridad proporciona un camión para retirar los desechos que no pueden ser reciclados por estas empresas y trasladarlos al relleno sanitario de Cerro Patacón.

Con respecto a las denuncias, Lado Franco reconoció que aún reciben reportes de vertidos ilegales. Además, aclaró que Villa del Rey, comunidad cercana a Puente del Rey, también presenta problemas similares y será intervenida próximamente.

La entidad informó que atiende alrededor de cinco denuncias ambientales diarias relacionadas con contaminación en ríos y quebradas de Panamá Metro, una situación que preocupa.

Continúan los vertidos ilegales de basura y caliche en las inmediaciones del río Abajo, conocido antiguamente como río Gallinero, ubicado en Panamá Viejo, en el corregimiento de Parque Lefevre. LP/Gabriel Rodríguez

Un problema que persiste, a pesar del reciclaje

El representante de Parque Lefevre, Rody Rodríguez, confirmó que el problema de los vertederos ilegales persiste en estas comunidades. Destacó que la Junta Comunal ha enviado notas a diversas instituciones para que “tomen cartas en el asunto” frente a los vertidos ilegales realizados por camiones externos a la comunidad.

El representante indicó que parte de las denuncias recibidas por la Junta Comunal señalan que algunos materiales de construcción estarían siendo utilizados como relleno para futuras construcciones de cuartos de alquiler.

Con respecto a la basura domiciliaria, Rodríguez explicó que actualmente han logrado reducir la cantidad de desechos acumulados en calles y paradas, que anteriormente eran transportados por carretilleros, tras implementar un sistema de recolección casa por casa.

En la Junta Comunal de Parque Lefevre realizan operativos de recolección de desechos para evitar que carretilleros los recojan y los tiren al río. Cortesía

Agregó que, junto con la AAUD, se implementaron recorridos de recolección tres veces por semana. Además, trabajan con la organización Marea Verde en el programa comunitario “Juntos por el Ambiente”, mediante el cual se recicla en las comunidades de Puente del Rey y Villa del Rey. Esta iniciativa se desarrolla en alianza con Fútbol con Corazón y con el apoyo de Daughters for Earth.

Por su parte, Marea Verde destacó que el programa es liderado por mujeres de la propia comunidad y beneficia a más de 100 familias que separan materiales reciclables para evitar que lleguen al río Abajo. Hasta la fecha, se han recolectado más de 1,600 kilogramos de materiales reciclables.

Cabe recordar que Marea Verde, en alianza con The Ocean Cleanup, instaló en junio de 2025 la barrera del río Abajo, como parte del proyecto Siete Cuencas, cuyo objetivo es interceptar residuos de los principales ríos urbanos antes de que lleguen a la Bahía de Panamá.

La barrera del río Abajo ha recolectado más de 31,500 kilogramos de desechos, incluyendo plásticos, electrodomésticos y objetos de todo tipo arrastrados por la corriente.

“Este río es parte del trabajo que Marea Verde realiza desde 2017. Entre Juan Díaz y río Abajo hemos capturado más de 527 mil kilogramos de residuos que nunca llegaron al mar”, destacó la organización ambiental.

Miambiente ha señalado que las multas por contaminación ambiental en Panamá Metro pueden alcanzar hasta 10 mil dólares, sin embargo, los casos más graves son remitidos a la sede central para determinar sanciones mayores.

Para hacer frente a este flagelo, en noviembre de 2025, el Municipio de Panamá adjudicó un contrato por 4.8 millones de dólares para el “Servicio de saneamiento, recolección de residuos sólidos y descontaminación de los cauces de los ríos Matías Hernández y río Abajo, y litoral de playas de la Bahía de Panamá”, al Consorcio Río Verde. El contrato contempla una duración de un año y cinco meses a partir de la orden de proceder.

A nivel nacional, se ha identificado más de 800 puntos críticos a través del Proyecto de Identificación y Mitigación de Puntos Críticos de Contaminación de Fuentes Hídricas y logrado la eliminación de 130 vertidos ilegales, según informes de Miambiente.