Vecinos de San Francisco se oponen al cambio de zonificación propuesto por la Alcaldía de Panamá

Con un voto de rechazo concluyó la consulta ciudadana para la aprobación de una nueva zonificación en el corregimiento de San Francisco. La actividad, realizada la noche del martes 25 de febrero en el Parque Recreativo Omar, fue organizada por la Dirección de Planificación Urbana (DPU) de la Alcaldía de Panamá.

Un grupo representativo de diversas comunidades como Punta Pacífica, Paitilla, Punta Paitilla, Villa Lilla, San Francisco Centro, Coco del Mar, Altos de Carrasquilla, Boca La Caja, entre otras, quedó molesto tras la consulta pública de la DPU debido a que la propuesta de cambio de zonificación se hizo con miras a actualizar la normativa, convirtiendo la mayoría de los sectores en zona mixta (que combina el uso residencial y comercial).

Durante la comparecencia, los residentes manifestaron su descontento porque no se tomaron en consideración muchas de las recomendaciones planteadas en consultas anteriores. La principal crítica fue que en San Francisco ya no cabe un comercio más. Alegan que las calles y servidumbres no tiene las medidas adecuadas y han sido ocupadas por negocios, lo que dificulta el tránsito peatonal seguro y la disponibilidad de estacionamientos.

Darío Vásquez, residente de Paitilla, señaló que en San Francisco ya no hay espacio para una lavandería, un salón de belleza, una gasolinera o cualquier otro comercio. Explicó que estos establecimientos han ocupado las calles y servidumbres, y que utilizan las mismas vías, acueductos y cableado eléctrico, sistemas que ya están saturados. Resaltó que en la zona hay aproximadamente 400 apartamentos sin habitar, lo que ya genera una situación compleja.

El sentir de los residentes se hizo más evidente cuando intervino Antony Latour, en representación de la sociedad civil con discapacidad. Latour exigió conciencia por parte de las autoridades municipales y de quienes están involucrados en este cambio de zonificación. “No tenemos dónde caminar, no hay aceras, cae la noche y los restaurantes se apropian de ellas. Las personas con bastón o alguna discapacidad, incluso los adultos mayores, no podemos movernos con facilidad”.

“La sociedad civil con discapacidad no puede quedarse atrás. También pagamos impuestos, somos residentes, votamos y tenemos derechos”, concluyó Latour.

En el corregimiento de San Francisco, que tiene 561.44 hectáreas, se busca zonificar con uso de suelo mixto. Según la DPU, esta propuesta pretende mejorar el uso del suelo y actualizar la normativa del lugar, ya que la zonificación vigente data de 2003 y requiere modificaciones para la creación de nuevas fichas técnicas.

El punto más tenso de la reunión ocurrió cuando las autoridades municipales anunciaron que abrirían el proceso de votación para aprobar la nueva zonificación. Sin embargo, los residentes reaccionaron con indignación, argumentando que esas consultas deben realizarse en cada comunidad para garantizar una representación real. “Fuimos invitados a un seguimiento de consulta, no para una votación ni mucho menos para una conclusión del tema”, gritaban los presentes.

El representante de Boca La Caja manifestó que la mayoría de los moradores desconocía la realización de esa consulta pública. “¿Cómo pretenden que se vote por un cambio que nos afecta a todos?”, cuestionó.

Ante esta situación, el director de Planificación Urbana del Municipio de Panamá, David Tapia, explicó que la consulta ciudadana en San Francisco buscaba informar sobre un cambio de zonificación para actualizar las normativas del área. Subrayó que la zonificación vigente data de 2003 y no está alineada con el resto de la ciudad.

Tapia aclaró que en la audiencia pública anterior se esperaba someter a votación un plan previamente discutido con diversas entidades y residentes. Sin embargo, debido a las inquietudes de los vecinos, se decidió recibir sus comentarios por escrito y hacer ajustes a la propuesta antes de continuar con la audiencia.

Con respecto a lo sucedido en la audiencia del martes 25 de febrero, Tapia indicó que “algunos vecinos pensaron que, como no se especificó que en la consulta pública habría una votación, solo sería una continuación de la audiencia y no estaban preparados para votar. Pero una votación final es parte del proceso de una audiencia, para conocer la opinión de la comunidad acerca de las propuestas”.

El cambio propuesto implica asignaciones de uso de suelo en todo el corregimiento, promoviendo zonas mixtas que integren comercio y residencias. Además, Tapia aclaró que esta primera fase del proceso incluye solo a San Francisco, mientras que una segunda etapa abordará modificaciones a las fichas técnicas de uso de suelo, lo que requerirá consultas en todos los corregimientos.

Por su parte, la representante de San Francisco, Serena Vamvas, manifestó que los residentes han expresado preocupaciones válidas sobre la falta de planificación en el desarrollo urbano del área. “Las quejas de los residentes son sumamente válidas. Es cierto que San Francisco es incaminable, que no tiene la infraestructura de acueductos para sostener muchos de los edificios existentes, que hay un caos y que esto se debe a la falta de planificación de hace más de 20 años”, expresó la representante.

Vamvas resaltó que muchos residentes están frustrados porque es un problema de arrastre. Agregó que ha mantenido comunicación constante con la alcaldía y la DPU, quienes han estado en contacto con los residentes y han recibido sus notas.

“Sé que hubo algunas modificaciones, sobre todo para San Francisco Centro y Paitilla, y que los residentes están preocupados porque, si se sigue edificando o cambiando a una zonificación mixta, habrá más caos y menos estacionamientos. Pero, por otro lado, San Francisco está en un limbo legal para la construcción, lo que ha paralizado muchos proyectos en la zona”.

Vamvas reconoció la necesidad de encontrar un equilibrio entre los intereses de los residentes y el desarrollo económico, garantizando que el crecimiento urbano sea ordenado y sostenible. Espera que la propuesta actual sea revisada para evitar conflictos con la comunidad.

Al final de la reunión, la mayoría de los residentes prefirió retirarse y no votar por un cambio de zonificación. La Alcaldía de Panamá deberá retomar las consultas en otras comunidades.