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    Veinte niños permanecen en UCI del Hospital del Niño por virus sincitial; Minsa insta a embarazadas a vacunarse

    En UCI del Hospital del Niño reportan 48 casos de los cuales 20 están afectados con el virus sincitial respiratorio.

    Yaritza Mojica
    Veinte niños permanecen en UCI del Hospital del Niño por virus sincitial; Minsa insta a embarazadas a vacunarse
    En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital del Niño reportan 48 casos de niños enfermos, de los cuales 20 están afectados con el virus sincitial respiratorio. Cortesía

    Un total de 20 de los 48 pacientes que permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel están afectados por el virus sincitial respiratorio (VSR). Ante este panorama, el Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a las embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación para que se apliquen la vacuna y protejan a sus bebés desde el nacimiento.

    +info

    Virus sincitial respiratorio en bebés: cómo prevenir complicaciones gravesVirus sincitial respiratorio pone al límite al Hospital del Niño con UCI al 100%

    Este lunes 20 de julio, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, realizó un recorrido por la sala de neonatos del Hospital del Niño, donde verificó la atención que reciben los pacientes pediátricos con enfermedades respiratorias y advirtió que la inmunización materna es la principal herramienta para reducir los casos graves en los recién nacidos.

    Veinte niños permanecen en UCI del Hospital del Niño por virus sincitial; Minsa insta a embarazadas a vacunarse
    El Ministerio de Salud reforzó el llamado a las embarazadas a vacunarse entre la semana 32 y 36 para proteger a sus bebés desde el nacimiento. En UCI del Hospital del Niño reportan 48 casos de los cuales 20 están afectados con el virus sincitial respiratorio. Cortesía

    “Estamos haciendo un llamado muy especial a las madres embarazadas para que se vacunen. Al hacerlo, transmiten anticuerpos a sus bebés y estos nacen protegidos, reduciendo el riesgo de complicaciones graves”, expresó el ministro.

    El titular de Salud informó que el país dispone de un importante lote de vacunas y que en las próximas semanas recibirá nuevas dosis para ampliar la cobertura nacional.

    Además, anunció que el Minsa implementará una estrategia que combinará la vacunación de embarazadas con la aplicación de anticuerpos monoclonales a recién nacidos, con el objetivo de reforzar la protección durante la temporada de mayor circulación del virus.

    Boyd Galindo destacó que, aunque esta estrategia representa una inversión considerable para el Estado —cuyo monto no precisó— permitirá salvar vidas y reducir los costos derivados de hospitalizaciones prolongadas y de la atención en cuidados intensivos.

    En cuanto a la capacidad hospitalaria, indicó que la institución evalúa fortalecer el equipamiento, incluido el de ventiladores mecánicos, para responder al aumento de pacientes con cuadros respiratorios graves.

    Por su parte, el director médico del Hospital del Niño, Paul Gallardo, explicó que el virus sincitial respiratorio presenta un comportamiento estacional y circula cada año entre junio y noviembre, coincidiendo con la temporada lluviosa.

    Precisó que más del 80% de los casos se manifiestan con síntomas leves, similares a los de un resfriado común. Sin embargo, los menores de un año, los bebés prematuros y aquellos con enfermedades pulmonares o cardíacas tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones que pueden requerir hospitalización e ingreso a cuidados intensivos.

    Gallardo reiteró que la vacuna administrada entre las semanas 32 y 36 del embarazo es segura y altamente efectiva, ya que permite que el bebé nazca con anticuerpos protectores durante septiembre y octubre, meses en los que suele registrarse la mayor circulación del virus.

    El especialista señaló, además, que el Hospital del Niño amplió temporalmente su capacidad de atención mediante la habilitación de nuevos espacios, manteniendo el personal médico y de enfermería necesario para atender el incremento de pacientes.

    Veinte niños permanecen en UCI del Hospital del Niño por virus sincitial; Minsa insta a embarazadas a vacunarse

    Más de 22 mil casos de síndrome gripal

    En tanto, la directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, informó que Panamá acumula más de 22 mil casos de síndrome gripal al cierre de la semana epidemiológica 26 e inicio de la 27, categoría que incluye infecciones por virus sincitial respiratorio, influenza y Covid-19.

    Gill explicó que el Minsa mantiene una vigilancia epidemiológica permanente durante la temporada lluviosa y continúa impulsando la vacunación de embarazadas como una de las principales medidas para prevenir complicaciones graves en los recién nacidos.

    Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a las embarazadas y a los adultos mayores de 60 años para que acudan a los centros de salud a recibir las vacunas recomendadas y mantengan las medidas de prevención frente a las enfermedades respiratorias.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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