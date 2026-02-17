Venta de cannabis medicinal: 22 productos con CBD ya están autorizados

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La venta incluye cápsulas y gomitas de 10 y 30 mg de CBD, soluciones orales de hasta 1,800 mg, así como geles y ungüentos tópicos con cannabis medicinal.

Panamá dio un paso concreto en la implementación del mercado de cannabis medicinal, luego de que la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) otorgó excepciones de registro sanitario para la comercialización de múltiples productos que contienen cannabidiol (CBD), componente no psicoactivo del cannabis.

Las resoluciones, numeradas entre la 192-DRS-DNFD-2025 y la 230-DRS-DNFD-2025, autorizan la venta de cápsulas de gelatina dura y blanda, comprimidos masticables, tabletas, soluciones orales, geles musculares tipo roll-on y ungüentos tópicos. Las concentraciones aprobadas van desde 10 y 30 miligramos (mg) por dosis hasta presentaciones de 900 mg y 1,800 mg por frasco, lo que amplía el rango terapéutico disponible bajo prescripción médica.

Entre los productos figuran cápsulas y gomitas con 30 mg de CBD —incluidas versiones orientadas al descanso, bajo la denominación “sleep”—, así como soluciones orales de 900 mg y 1,800 mg en frascos de 30 mililitros, con concentraciones de 30 mg y 60 mg por dosis, respectivamente.

También se autorizaron geles musculares de 1,800 mg por envase de tres onzas y ungüentos de 900 mg. Según consta en las resoluciones oficiales, los lotes aprobados tienen fechas de expiración que van de diciembre de 2026 a enero de 2027.

El director nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez, explicó que, en esta primera etapa, solo se comercializarán productos con CBD y siempre bajo prescripción médica. Cualquier persona podrá adquirirlos con receta, sin necesidad de estar inscrita en un registro especial.

La autoridad sanitaria subrayó que esta fase inicial busca poner en funcionamiento el sistema de comercialización con controles básicos antes de avanzar hacia esquemas más estrictos.

El CBD, a diferencia del tetrahidrocannabinol (THC), no produce efectos psicoactivos. A nivel terapéutico, se le atribuyen aplicaciones en el manejo del dolor crónico, procesos inflamatorios, trastornos del sueño y ansiedad, aunque su uso debe estar respaldado por una evaluación médica individualizada.

En 2018, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó un medicamento a base de cannabidiol, lo que marcó un precedente en su reconocimiento clínico internacional y abrió la puerta a regulaciones similares en otros países.

El THC en una segunda etapa

La siguiente fase será más compleja. Las autoridades confirmaron que los productos que contengan THC —principal compuesto psicoactivo del cannabis— serán incorporados posteriormente, bajo controles más estrictos y dentro de un sistema de supervisión reforzado.

Cuando estos medicamentos ingresen al mercado, serán clasificados como productos medicinales controlados. Su dispensación estará limitada a pacientes inscritos en el programa nacional de cannabis medicinal y requerirá prescripción médica formal. El registro será administrado por la Dirección General de Salud del Minsa y tendrá como objetivo garantizar la trazabilidad del tratamiento, el seguimiento clínico de cada paciente y evitar el desvío de sustancias hacia usos no autorizados.

Las autoridades reconocen que, sin este sistema de registro y control, el modelo quedaría incompleto: las farmacias no podrían dispensar los productos y los médicos no tendrían cómo formalizar las prescripciones, aun cuando el medicamento estuviera disponible en el país. La implementación del componente con THC dependerá, en gran medida, de que ese engranaje administrativo esté plenamente operativo.

La apertura de la venta de CBD marca así el inicio visible de un esquema regulado que durante años se mantuvo en discusión legislativa y técnica. El desafío ahora pasa del diseño normativo a la ejecución práctica: supervisar la comercialización, verificar el cumplimiento sanitario, garantizar la calidad de los productos importados y asegurar que la prescripción responda a criterios médicos y no exclusivamente a la demanda del mercado.

La farmacia está ubicada en el corregimiento de Bella Vista, calle 45 Este, Plaza Cowes. Anel Asprilla

Primera farmacia especializada

En enero pasado comenzó a operar la primera farmacia especializada en cannabis medicinal, Canna Pharma, vinculada al Consorcio Panamericana de Cannabis, constituido en febrero de 2024. El consorcio es una de las siete empresas que obtuvieron licencia otorgada por el Minsa para participar en esta industria regulada.

El presidente del consorcio es Juan Antonio Valbuena Susto; el vicepresidente y secretario son Demetrio Rusodimos Tiniacos; y el tesorero es Chad Christopher Culp. La apertura de este establecimiento marca el inicio operativo de la red de distribución autorizada.

La entrada en funcionamiento de una farmacia especializada representa un paso relevante dentro de un sector que combina expectativas médicas, inversión privada y una estricta fiscalización estatal. Panamá se suma así a otros países de la región que han optado por regular el uso terapéutico del cannabis mediante esquemas controlados, con trazabilidad y supervisión sanitaria.

El reto será mantener el equilibrio: por un lado, garantizar el acceso a pacientes que puedan beneficiarse de estos tratamientos; por otro, evitar que el sistema derive en usos no médicos, vacíos regulatorios o desviaciones del marco legal establecido. El control de las prescripciones, la vigilancia de las importaciones, la verificación de concentraciones y la trazabilidad de cada producto serán piezas clave del modelo.

Después de años de debate político y técnico, la regulación entra ahora en su fase práctica. La capacidad del Estado para aplicar controles efectivos, sostener la fiscalización y mantener la transparencia en el proceso marcará el rumbo de esta nueva etapa del sistema sanitario panameño y pondrá a prueba la solidez del esquema adoptado.