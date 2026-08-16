Ventura Vega: de las finanzas y las 10 juntas directivas al Ministerio de Educación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El nuevo ministro de Educación es licenciado en Banca y Finanzas y maestro de enseñanza primaria. Su trayectoria incluye cargos en la Contraloría, Comercio, Seguridad y la ATTT, además de participación en diversas juntas directivas.

La formación académica de Ventura Vega, nuevo ministro de Educación, está principalmente vinculada con las finanzas. Es licenciado en Banca y Finanzas y también se formó como maestro de enseñanza primaria en la Escuela Juan Demóstenes Arosemena, la Normal de Santiago.

La experiencia profesional de Vega, sin embargo, se ha desarrollado principalmente en la administración pública, donde ha ocupado cargos relacionados con las finanzas, el comercio, la seguridad, el transporte y la gestión institucional.

Vega fue designado ministro de Educación el jueves 13 de agosto, un día después de la renuncia de Lucy Molinar.

Su currículo registra como último cargo el de secretario general de la Contraloría General de la República. Antes fue asesor del presidente de la República en el Ministerio de la Presidencia, participó en el Consejo de Gabinete con derecho a voz y fue enlace de la Presidencia ante el Órgano Legislativo.

De las finanzas a la administración pública

La experiencia profesional de Vega incluye el cargo de tesorero municipal de Panamá y posiciones como director de Administración y Finanzas en el entonces Ministerio de Gobierno y Justicia y en el Ministerio de Seguridad.

También fue viceministro encargado de Seguridad y director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Su paso por la ATTT estuvo relacionado con uno de los procesos judiciales de mayor impacto de esa institución: el programa de compensación a los propietarios de buses conocidos como “diablos rojos”, retirados de circulación con la entrada del sistema MetroBus.

Vega fue investigado y procesado junto con otros exdirectores de la ATTT por supuestas irregularidades en ese proceso. En septiembre de 2025, un tribunal lo absolvió, al igual que a los demás exdirectores procesados.

Chatarra de Buses Diablos Rojos. Archivo

En el Ministerio de Comercio e Industrias ocupó los cargos de director nacional de Comercio y viceministro de Comercio.

Su currículo también destaca su participación como primer director de la Bolsa de Productos de Panamá, donde intervino en la reglamentación de la ley y en la instauración de los primeros puestos y corredores de bolsa de productos del país.

Antes de esos cargos, trabajó como auditor de Casinos Nacionales en la Contraloría y, posteriormente, fue subgerente general y contralor de esa institución. También fue subdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

Las juntas directivas

El currículo entregado para su designación identifica 10 participaciones en juntas directivas como actuales.

Entre ellas figuran las del Aeropuerto Internacional de Tocumen (Aitsa), Mercados Nacionales de la Cadena de Frío (Merca), ATTT, Empresa Nacional de Autopistas (ENA), Empresa de Generación Eléctrica (Egesa), Patronato del Centro Ann Sullivan Panamá, Dirección Nacional de Pasaportes, Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), Zona Libre de Colón y Caja de Seguro Social (CSS).

Lea la hoja de vida de Ventura Vega:

En la legislación panameña —fundamentada en la Constitución Política y en la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la República, modificada por la Ley 351 de 2022—, la participación de la Contraloría (contralor o el funcionario en quien este delegue) en las juntas directivas del Estado se rige, por regla general, por el derecho a voz, pero sin voto.

Este principio también está contemplado en las leyes orgánicas de distintas entidades autónomas y semiautónomas, como la CSS, Tocumen, S.A., ENA y la ATTT.

De esta manera, el contralor o su delegado puede participar en las sesiones, expresar opiniones y formular observaciones, sin intervenir mediante su voto en las decisiones de las juntas directivas.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, posesionó el jueves 13 de agosto a Ventura Vega Osorio como nuevo ministro de Educación. Foto/Cortesía de la Presidencia

El currículo también registra participaciones anteriores en juntas directivas. Vega fue presidente de la junta del Instituto Panameño de Turismo, hoy Autoridad de Turismo de Panamá, y miembro de las juntas de la Lotería Nacional de Beneficencia, Banco de Desarrollo Agropecuario, antiguo IRHE, Dirección de Seguros y Reaseguros y Recursos Marinos.

Vega asume el Meduca con una trayectoria construida principalmente en las finanzas y la administración pública, mientras que su formación como maestro de enseñanza primaria constituye su vínculo académico directo con el sector educativo.