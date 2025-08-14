Panamá, 14 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Ministerio de Ambiente

    Verificación en Chiriquí: MiAmbiente toma muestras para evaluar la calidad del agua en ríos y afluentes

    Henry Cárdenas P.
    Verificación en Chiriquí: MiAmbiente toma muestras para evaluar la calidad del agua en ríos y afluentes
    Se tomaron muestras de ríos y afluentes en Chiriquí. Cortesía

    El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental de la entidad está realizando inspecciones y tomando muestras de ríos y afluentes en la provincia de Chiriquí.

    La acción también abarca la inspección de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en distintos puntos de la provincia de Chiriquí.

    MiAmbiente resaltó que la medida tiene como objetivo evaluar la calidad del agua y verificar el manejo de descargas, tanto en áreas residenciales como en actividades productivas.

    De acuerdo con Omar Lastra, técnico de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental, el monitoreo de la calidad del agua en el río Chiriquí Viejo, parte del río David y sus afluentes se hace para ubicar puntos críticos de contaminación y la supervisión de la actividad porcina de esta región para verificar el manejo de sus aguas residuales.

    “En el recorrido hemos identificado sitios de descarga previamente registrados, evaluando si cumplen o no con las herramientas ambientales necesarias. En los casos con deficiencias, se han emitido recomendaciones, plazos de adecuación, y en algunos se han iniciado procesos administrativos”, dijo Lastra en un comunicado de MiAmbiente.

    Por su parte, la jefa regional de la Sección de Verificación del Desempeño Ambiental, Eneida Palma, explicó que también se están tomando muestras en plantas de tratamiento de residenciales, puntos estratégicos de ríos y quebradas, y en lugares donde se ha solicitado la verificación de descargas.

    “En algunas plantas de tratamiento con descarga a afluentes, el agua sale clara, pero solo el análisis nos dirá si está dentro de los parámetros permitidos. El tema de las aguas servidas preocupa a la comunidad y a la institución; por eso buscamos identificar y documentar los puntos críticos para crear una base de datos y poner orden en esta situación”, destacó Palma.

    La entidad informó que también se inspeccionaron dos casos puntuales: las descargas del sistema de aguas residuales sobre el malecón de Puerto Armuelles y una ruptura de tubería en la vía principal de la cabecera, que vierte aguas contaminadas en una quebrada que atraviesa varias comunidades.

    “En ambos sitios tomamos muestras para determinar el nivel de contaminación, los factores que la provocan y las responsabilidades. El objetivo es encontrar soluciones conjuntas a un problema histórico y así mejorar la calidad de vida y del ambiente de los habitantes”, señaló Jonathan Rodríguez, supervisor del equipo que inspecciona los diferentes puntos.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos. Leer más
    • Se entrega representante de Pacora, Hugo Henríquez, por caso de fondos de la descentralización. Leer más
    • Idaan suspenderá planta de Chilibre por trabajos en toma de agua cruda este 16 y 17 de agosto. Leer más
    • ¿De dónde proviene la mayoría de los abogados en Panamá?: un análisis histórico. Leer más
    • Emily Santos es descalificada tras romper récord panamericano junior. Leer más
    • La batalla por los cielos: así compite Panamá contra otros centros de transporte aéreos de Latinoamérica. Leer más
    • Corporación La Prensa escoge nuevo presidente de su junta directiva. Leer más