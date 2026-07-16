Vía Centenario y Arraiján-La Chorrera: así será la transformación de $606.5 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La transformación de 42 kilómetros de carretera busca reducir la congestión entre Panamá y Panamá Oeste con nuevos carriles, 43 puentes intervenidos, más seguridad vial y un esquema de mantenimiento a largo plazo bajo una APP.

La transformación de la vía Centenario y la autopista Arraiján-La Chorrera avanza hacia la etapa de licitación con una inversión inicial estimada en $606.5 millones, luego de que el Ente Rector del Régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP) aprobara el inicio del proceso.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), ya cuenta con las especificaciones técnicas definidas en el pliego de cargos publicado en Panamá Compra, en el que se establecen las obras que deberá ejecutar el futuro concesionario bajo el modelo APP.

El proyecto contempla intervenir unos 42 kilómetros de carretera, rehabilitar, ampliar o reconstruir 43 puentes, modernizar los sistemas de drenaje, construir nuevas paradas de autobuses, mejorar la infraestructura peatonal e incorporar tecnología para reforzar la seguridad vial de uno de los corredores con mayor tráfico del país.

La aprobación del proceso ocurrió luego de que el Ente Rector APP diera su visto bueno al Informe Técnico Definitivo, al pliego de cargos, al contrato APP y a sus anexos, con lo que culminó la fase de factibilidad de la iniciativa.

La reunión previa y el acto de homologación del pliego de cargos están programados para el 14 de agosto de 2026, fecha en la que las empresas interesadas podrán presentar consultas y solicitar aclaraciones sobre las condiciones de la licitación.

Una APP con inversión y mantenimiento

La obra será desarrollada bajo la Ley No. 93 de 2019, que regula las APP en Panamá.

Aunque el costo estimado global del proyecto alcanza los $606.5 millones, el pliego de cargos establece valores de referencia específicos para la estructura contractual.

La inversión inicial de referencia para la ejecución de las obras está fijada en $267.4 millones, mientras que el componente asociado a la operación y mantenimiento durante la vigencia del contrato tiene un valor de referencia de $38.5 millones semestrales.

El proyecto, denominado oficialmente “Rehabilitación, mejora y mantenimiento por estándares de desempeño de la Autopista Centenario y la autopista Arraiján-La Chorrera”, contempla un esquema en el que el concesionario no solo ejecutará las obras, sino que también deberá operar y conservar la infraestructura de acuerdo con indicadores de calidad y niveles de servicio establecidos en el contrato.

Datos técnicos del pliego de cargo:

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó durante la presentación del proyecto que una de las ventajas del modelo APP es garantizar el mantenimiento a largo plazo mediante contratos que pueden extenderse por 15, 20 o 30 años, evitando que la conservación de las obras dependa exclusivamente de futuras administraciones.

Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 485 mil personas y generará más de 12 mil empleos directos e indirectos durante su ejecución.

La vía Centenario no recibía una rehabilitación integral desde 2019, cuando el MOP reparó unas 2,500 losas de concreto en un tramo de aproximadamente 20 kilómetros. Foto/Gabriel Rodríguez

La apuesta para mejorar la movilidad

La vía que conecta la ciudad de Panamá con Arraiján y La Chorrera soporta diariamente el tránsito de miles de conductores, transporte público y vehículos de carga. De acuerdo con estimaciones oficiales de tránsito, por la vía Centenario circulan aproximadamente 26,000 vehículos diarios, mientras que la Autopista Arraiján - La Chorrera registra un flujo cercano a los 20,000 vehículos al día.

El crecimiento urbano de Panamá Oeste y el aumento del parque vehicular han incrementado la presión sobre este corredor, que registra altos niveles de congestión, principalmente durante las horas pico.

La vía Centenario no recibía una intervención integral desde 2019, cuando el MOP ejecutó una rehabilitación de aproximadamente 20 kilómetros que incluyó la reparación de unas 2,500 losas deterioradas. En 2025 se realizaron trabajos puntuales para atender daños en la calzada; sin embargo, el nuevo proyecto APP plantea una transformación de mayor alcance, con ampliaciones de capacidad, intervención de puentes, mejoras en drenajes, seguridad vial y un esquema de mantenimiento a largo plazo.

La propuesta divide la intervención en seis tramos que incluyen la conexión entre el Corredor Norte y la vía Rod Carew, la Vía Centenario, el Puente Centenario, el tramo hacia Burunga, la vía Roberto F. Chiari y la autopista Arraiján-La Chorrera.

El plazo máximo para ejecutar las obras será de 48 meses desde el inicio de la construcción. Posteriormente, el concesionario deberá asumir la operación y mantenimiento de la infraestructura.

Más capacidad vial y nuevos intercambios

Uno de los principales objetivos será aumentar la capacidad del corredor.

En la vía Centenario se contempla la rehabilitación de la calzada existente mediante la reparación de losas de hormigón, el sellado de grietas y el reemplazo de segmentos deteriorados.

En los sectores con mayor demanda se añadirá un carril en cada sentido, mientras que en la autopista Arraiján-La Chorrera se construirá una ampliación con dos carriles centrales reversibles que podrán utilizarse según las necesidades del flujo vehicular.

También serán reconstruidos los intercambiadores de Bique, El Tecal, Nicolás Solano y La Mitra, además de vías colectoras para separar el tránsito local del movimiento principal.

Los daños en la rodadura ya son evidentes. Foto/Gabriel Rodríguez

Intervención de 43 puentes y mejoras en drenajes

El proyecto incluye la rehabilitación, ampliación o reconstrucción de 43 puentes ubicados a lo largo del corredor.

Entre las estructuras previstas para demolición y reconstrucción figuran Kuna Nega, Bique, El Tecal, Nicolás Solano, La Mitra, Montelimar y Costa Verde.

También se contemplan trabajos en pasos ubicados sobre los ríos Mocambo, Guabinoso, Camarón, Caimitillo, Pedro Miguel, Arraijancito, Aguacate, San Bernardino y Caimito, además de estructuras sobre el ferrocarril.

Las obras incluyen reparación de losas, sustitución de apoyos estructurales, cambio de juntas de expansión, rehabilitación de drenajes y trabajos de protección hidráulica.

El proyecto también contempla una modernización del sistema de drenaje para enfrentar las lluvias mediante nuevas alcantarillas, cunetas, tragantes, cajas pluviales, subdrenes y otras estructuras hidráulicas.

Una carretera con más monitoreo

La APP incorporará medidas para reforzar la seguridad de conductores y peatones, como barreras de protección, señalización, dispositivos reflectivos y sistemas de monitoreo.

El corredor contará con un sistema de videovigilancia con cámaras de Detección Automática de Incidentes (DAI), integrado con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y el Ministerio de Seguridad Pública, además de unas 2,470 columnas de iluminación LED.

La iniciativa también incluye nuevas paradas de autobuses con bahías seguras en sectores como Kuna Nega, Merca Panamá, Bique, Vacamonte, Westland, El Tecal, Nuevo Arraiján, Hato Montaña, Montelimar y Costa Verde.

Asimismo, se construirán aceras accesibles y ocho nuevos puentes peatonales elevados para facilitar el desplazamiento de los usuarios.

El puente Centenario forma parte del corredor vial, pero su rehabilitación estructural será ejecutada mediante un convenio entre el MOP y la Autoridad del Canal de Panamá. Foto/Gabriel Rodríguez

El puente Centenario será intervenido aparte

Aunque forma parte del corredor vial, las principales obras estructurales del puente Centenario no estarán incluidas dentro de esta APP.

Estos trabajos serán ejecutados mediante el convenio firmado entre el MOP y la Autoridad del Canal de Panamá en junio de 2025.

Dentro del contrato APP, el concesionario tendrá únicamente responsabilidades relacionadas con el mantenimiento rutinario, la limpieza de drenajes y la garantía de la circulación vehicular mientras se desarrollan esas obras.

Con la publicación del pliego de cargos y la próxima homologación, el proyecto entra en una nueva fase para transformar uno de los corredores viales más importantes del país y atender las necesidades de movilidad de Panamá Oeste.