Vía David–Bocas del Toro permanece cerrada por riesgo de deslizamientos

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantiene el cierre preventivo de la vía David–Bocas del Toro, a la altura de la comunidad de Hornito, en el sector hacia la Quijada del Diablo, debido a la inestabilidad del terreno.

Según la entidad, en el área se han registrado caídas de tierra y rocas, lo que representa un riesgo para conductores y transeúntes que circulan por esta vía que conecta la provincia de Chiriquí con Bocas del Toro.

Cierre preventivo en la vía hacia Bocas del Toro por inestabilidad del terreno. Foto/Cortesía del Sinaproc

A través de un comunicado, el Sinaproc detalló que personal técnico se mantiene en monitoreo constante de la zona, priorizando acciones orientadas a prevenir incidentes y salvaguardar la seguridad de la población.

Asimismo, se coordinó con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para que equipos especializados ingresen al área afectada con el fin de realizar la evaluación correspondiente y ejecutar los trabajos de remoción del material desprendido.

Recomendaciones a la población

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a:

+ Evitar transitar por el área afectada hasta nuevo aviso.

+ Atender las indicaciones de las autoridades en sitio.

+ Mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.