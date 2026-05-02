Vía España: entre el caos vehicular y la promesa de una transformación urbana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Vía España, uno de los corredores más congestionados de la capital, podría transformarse con un proyecto de carriles exclusivos para MiBus que busca elevar la velocidad de los buses de 12 a 20 kilómetros por hora y reducir los tiempos de viaje.

Movilizarse por la Vía España en plena hora pico, cuando el tráfico alcanza su mayor intensidad, representa un reto para conductores y pasajeros entre semáforos, bocinas, autos, giros constantes y peatones que intentan cruzar la calle. Sin embargo, el desafío es aún mayor para quienes dependen del transporte público, que en ese tramo y en ese horario avanza a una velocidad promedio de apenas 12 kilómetros por hora.

Precisamente, la Vía España es una de las tres arterias de mayor flujo vehicular de la capital, por su importancia comercial, residencial y su conexión con estaciones del Metro. Aunque no existe un aforo oficial específico para la zona, estimaciones la ubican entre 50,000 y 80,000 vehículos diarios, tomando como referencia que por la vía Ricardo J. Alfaro circulan cerca de 65,000 vehículos al día.

En cuanto a la movilización de pasajeros, se estima que por este corredor transitaban cerca de 60,000 usuarios diarios del transporte público, una demanda que ha aumentado con los años debido al crecimiento urbano y comercial del sector.

Ante esta realidad, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) reactivó el proyecto denominado “Estudio, diseño, construcción y financiamiento de la ampliación de carriles exclusivos de MiBus en la Vía España”, una obra licitada entre 2021 y 2022.

El proyecto abarcará 5.8 kilómetros, desde El Balboa, en Río Abajo (Vía Cincuentenario), hasta la intersección con Vía Porras.

La obra fue adjudicada al Consorcio C&T Vía España, conformado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Holdings, por un monto de 80.1 millones de dólares, bajo la modalidad de contrato llave en mano.

Por el momento, la iniciativa se encuentra en fase preliminar, ya que el contrato aún no ha sido refrendado por la Contraloría General de la República y continúa en trámite administrativo, según indicó el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade.

Más velocidad y reducción en tiempos de viaje

El proyecto de ampliación de la Vía España y la construcción de carriles exclusivos para MiBus se mantienen en el centro del debate público, mientras avanzan los preparativos para su ejecución. Por el momento a obra está pendiente del Estudio de Impacto Ambiental.

Recientemente, Amarilis Ulloa, especialista en movilidad urbana y una de las consultoras que participó en los estudios técnicos originales del proyecto, aseguró que la iniciativa fue diseñada para mejorar la movilidad, reducir los tiempos de viaje y modernizar el entorno urbano de uno de los corredores más congestionados de la capital.

Ulloa participó en un foro ciudadano organizado por Urban Sustainable Lab y la plataforma ciudadana Arbolando, donde se abordó el proyecto. Allí destacó que la visión original contemplaba beneficios no solo para el transporte público, sino también para comerciantes, microempresarios y propiedades cercanas al corredor vial.

“Tuve la oportunidad de participar en todos los estudios técnicos que dieron origen a este proyecto de ampliación de la Vía España y los carriles exclusivos para MiBus”, expresó.

Proyecto de ampliación de carriles exclusivos de MiBus en la Vía España.

Según detalló, los análisis técnicos fueron concluidos hace aproximadamente cinco años, aunque muchos de sus fundamentos siguen vigentes.

A juicio de la especialista, uno de los principales problemas actuales de la Vía España es la baja velocidad operacional de los buses, producto de la congestión vehicular, las frecuentes intersecciones y los giros a la izquierda.

“Es un corredor de transporte público que, lastimosamente, tiene una muy baja velocidad de operación”, explicó.

Los estudios realizados entre 2019 y 2020 estimaban que por este corredor se movilizaban cerca de 60,000 usuarios diarios. Con la implementación de carriles exclusivos para MiBus, la proyección aumentaría a más de 100,000 pasajeros.

La ampliación de la vía España consta de una longitud de 5.4 kilómetros. Archivo

“La mejora en la velocidad comercial, al pasar de unos 12 kilómetros por hora en promedio a cerca de 20 kilómetros por hora, hace más eficiente el servicio y permite atender a una mayor cantidad de usuarios”, sostuvo.

Actualmente, por ese tramo de la Vía España circulan las rutas C928, C938, V539, V532 y V531, que conectan Metro Pedregal con Albrook y la Plaza 5 de Mayo, todas de MiBus.

También se conoció que el diseño contempla reemplazar las actuales paradas dispersas por 10 estaciones centrales, cinco de ellas con sistema de prepago, similar al de las zonas pagas, para agilizar el abordaje.

Según el pliego de condiciones, las estaciones se ubicarían en Fernández de Córdoba, hospitales (San Fernando y Consultorios América), Instituto Panamericano (IPA), Hato Pintado, 12 de Octubre, Parque Lefevre, Río Abajo, Parque Afroantillano, Monte Oscuro y el Colegio José Dolores Moscote.

El proyecto también incorpora medidas de accesibilidad universal, con semáforos peatonales, rampas y cruces seguros en intersecciones existentes y nuevas.

Detalles técnicos de la obra

Por su parte, el MOP indicó que este proyecto contempla una ampliación integral de la avenida con la construcción de dos carriles exclusivos centrales para MiBus, acompañados de diez carriles de rebase en estaciones y cuatro carriles mixtos para el tránsito general.

La obra también incluye la modernización de 17 intersecciones semaforizadas, mejoras en calles aledañas, nuevo sistema de drenaje pluvial, aceras más amplias y accesibles, iluminación eficiente y señalización completa para peatones y vehículos.

Además, todas las redes eléctricas, de telecomunicaciones, acueducto y alcantarillado sanitario serán reubicadas y soterradas. El plan incorpora componentes urbanos y paisajísticos, como la revitalización del Parque Afroantillano y la peatonalización del entorno de calle Asia.

La Vía España y la Vía Cincuentenario son corredores de alta afluencia vehicular y conectan sectores como Río Abajo, Pueblo Nuevo, Carrasquilla y San Francisco.

No obstante, desde la elaboración del plan original hace cinco años hasta la fecha han surgido nuevas variables que podrían modificar el diseño, como la ejecución del proyecto de saneamiento del río Matasnillo.

A la altura de la plaza San Fernando en Vía España, se realizan trabajo de construcción de uno de los pozos del proyecto de interconexión del río Matasnillo. Las obras también coincidirán con la ampliación de la Vía España. LP

Actualmente, en la zona hospitalaria se desarrollan obras del colector principal del río Matasnillo, en el sector de Fernández de Córdoba, donde se construyen pozos de inspección.

Algunos de estos trabajos se encuentran en fase de microtunelación y registran avances cercanos al 96 %, mientras avanzan hacia su adecuación final para operación y mantenimiento.

Preocupación entre negocios y residentes

Además de la movilidad urbana, otro punto sensible del proyecto es su impacto sobre los comercios, edificios y áreas comunitarias, especialmente el Parque Afroantillano, en Río Abajo.

La vereda de Comida Afroantillana, está dentro de la ruta de ampliación de la Vía España. Foto: Yaritza Mojica

Dueños de negocios, comercios y vecinos del lugar han manifestado su preocupación de cómo será ejecutada la obra, que al final, consideran los afectará en su calidad de vida. Incluso dueños de negocios se han organizado para presentar acciones legales contra el proyecto, como una querella ante la Procuraduría de la Nación y una denuncia ante el Ministerio de Ambiente (Miambiente) ya que no cuenta con EIA.

Sobre este proyecto se han identificado 58 comercios ubicados dentro de la servidumbre pública de la Vía España, específicamente en el área donde se desarrollará la ampliación. Otros 300 negocios ocupan parcialmente ese espacio, confirmó el ministro de Obras Públicas.

Por el momento, los desalojos fueron suspendidos y las autoridades mantienen conversaciones con el grupo de comerciantes y residentes.