¿Viajas al Mundial 2026? Verifica tu vacuna contra el sarampión, advierte el Minsa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Salud hizo un llamado a quienes planean viajar al extranjero, especialmente al Mundial 2026, a verificar su esquema de vacunación para evitar contagios y la propagación del sarampión al regresar al país.

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) instó a las personas que planean viajar al extranjero, en especial a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a reforzar su vacunación contra el sarampión, como medida clave para prevenir contagios y evitar la propagación del virus al regresar al país.

La recomendación se da en el contexto de la Semana de Vacunación en las Américas 2026, que se desarrollará del 23 al 30 de abril, y durante la cual Panamá desplegará una jornada nacional de inmunización con énfasis en enfermedades prevenibles.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, advirtió que el sarampión es altamente contagioso, pero puede prevenirse eficazmente mediante la vacunación. En ese sentido, la funcionaria hizo un llamado a los viajeros a revisar su esquema de inmunización antes de salir del país.

“Estar debidamente inmunizado no solo protege al viajero, sino que también evita la propagación del virus a su regreso”, señaló.

Como parte de esta estrategia, el Minsa mantendrá la disponibilidad de vacunas en centros de salud a nivel nacional y reforzará la vigilancia epidemiológica, especialmente ante el incremento de la movilidad internacional por eventos masivos.

Las autoridades también destacaron que la jornada priorizará a grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con condiciones de riesgo, al tiempo que reiteraron que la vacunación es una herramienta esencial para la protección de la salud pública.