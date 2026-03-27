Viaje a Brasil de Dino Mon escala: denuncia en la Antai y una solicitud de remoción

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una denuncia por presunto uso indebido de fondos y una solicitud de destitución colocan a Dino Mon bajo escrutinio. El director de la CSS defiende que su viaje a Brasil fue financiado con recursos propios.

Una denuncia formal ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y una solicitud de remoción ante la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) marcan un nuevo episodio en torno a la gestión del director general de la entidad, el actuario Dino Mon.

Este 25 de marzo de 2026, la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la CSS (Anfacss) activó una estrategia legal en dos frentes contra el funcionario, a quien señala por presuntas irregularidades durante una misión oficial en Brasil.

Las acciones fueron encabezadas por el secretario general del gremio, Luis Lee, quien envió comunicaciones a la directora de la Antai, Sheila Castillo de Arias, y al presidente de la junta directiva de la CSS, Ricardo Sotelo, para solicitar la apertura de investigaciones, así como la separación inmediata del cargo y su eventual remoción.

La Anfacss alega la posible comisión de delitos contra la administración pública.

No es la primera vez que el gremio solicita la remoción de un director de la CSS. En 2020, la Anfacss pidió también la salida de Enrique Lau Cortés como director general de la entidad. En ese entonces, la solicitud fue presentada formalmente ante la junta directiva; sin embargo, no prosperó.

En ese momento, la nota argumentaba que Lau Cortés violó la Ley 51 (Orgánica de la CSS) al recomendar, desde la dirección, la venta de valores del fondo de pensiones sin cumplir el procedimiento que la ley establece para ese tipo de operaciones. Según la denuncia, ‘se extralimitó de sus funciones’.”

Entre los principales señalamientos contra Mon figuran el presunto peculado por uso indebido de fondos públicos y la violación del Código de Ética de los Servidores Públicos.

Mon debía acudir al Foro Regional de la Seguridad Social para las Américas, que se celebra en São Paulo, Brasil, del 25 al 27 de marzo. No obstante, el fin de semana pasado, fue avistado en una playa en Río de Janeiro. Él mismo reconoció que decidió hacer la parada en Río antes de continuar a Sao Paulo, haciendo uso de sus vacaciones acumuladas.

La Anfacss reclama que Mon estaba acompañado por una persona que no forma parte de la institución. A esto se suman imágenes difundidas en redes sociales en las que se observa al funcionario en la playa de Copacabana, lo que —según los denunciantes— evidenciaría el uso de viáticos en actividades ajenas a la misión oficial.

La asociación solicitó a la directora de Antai la imposición de una sanción “ejemplarizante” y que se recomiende la separación del cargo mientras avanzan las investigaciones.

Lea también la carta dirigida a la directora ejecutiva de la Antai:

Carta a la junta directiva: ruta hacia la remoción

En paralelo, el gremio entregó una nota a Ricardo Sotelo, quien preside la junta directiva de la CSS, con base en los mecanismos establecidos en la Ley 51 de 2005.

La organización pidió la activación del artículo 32, numeral 10, que faculta a la junta directiva a solicitar al Órgano Ejecutivo la remoción del director general.

Como sustento, Anfacss invoca tres causales contempladas en el artículo 43 de la normativa: la comisión de errores graves que perjudiquen a la institución, la falta de probidad en el ejercicio del cargo y el incumplimiento de deberes y responsabilidades.

El documento también detalla presuntas faltas a principios éticos como la probidad, la prudencia y la transparencia.

Ambas gestiones fueron acompañadas de un dispositivo USB con la grabación de una entrevista concedida por Mon al noticiero matutino de Telemetro Reporta el 23 de marzo. Según el gremio, en ese espacio el propio funcionario habría reconocido los hechos, calificándolos como “escandalosos y bochornosos”.

Lea aquí la carta al presidente de la Junta Directiva de la CSS:

Respuesta del director

El director de la CSS rechazó los señalamientos y aseguró que el viaje fue cubierto con recursos propios y realizado dentro de su tiempo personal.

En declaraciones a Telemetro Reporta, explicó que inicialmente tenía previsto viajar esta semana para participar en el Foro Regional de Seguridad Social de São Paulo, Brasil, pero decidió adelantar su salida utilizando días acumulados de vacaciones.

“Este es un viaje que estaba programado para esta semana... se tenía que salir hoy para estar en la inauguración mañana; sin embargo, decidí tomar de mis recursos. Tomé el viernes y creo que no está mal. Tengo vacaciones acumuladas de sobra”, sostuvo.

A través de sus redes sociales, el funcionario también defendió su actuación: “Mi vida privada no tiene nada que ver con el uso indebido de fondos públicos”.

Asimismo, sostuvo que “cuando uno está haciendo las cosas bien, defendiendo lo correcto y luchando por mejorar lo que no funciona en el sistema, surgen situaciones difíciles como ataques y desinformación. La mentira solo hace ruido”, dijo Mon.

Las declaraciones surgieron luego de que imágenes de su estadía en Brasil circularan en redes sociales, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de recursos del Estado.

Mon reiteró que no se utilizaron fondos públicos y que su salida respondió a un permiso personal legítimo.

Finalmente, Mon tuvo que regresar de Río a Panamá, porque fue citado al Consejo de Gabinete que se celebró el pasado martes.

Hasta el momento se desconoce qué temas de la CSS fueron abordados en esa sesión del Gabinete, ya que no se han divulgado informes al respecto por parte del Ministerio de la Presidencia.

Los reclamos de Anfacss abren dos vías paralelas —administrativa y de control ético— para que las instancias correspondientes evalúen los hechos y recopilen evidencia disponible.

El caso queda ahora en manos de las autoridades encargadas de determinar si existen méritos para abrir investigaciones y, en su caso, recomendar medidas formales contra el director general.