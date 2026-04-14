Viaje a Brasil: Antai archiva caso contra Dino Mon

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El funcionario afirmó que su viaje a Brasil fue financiado con recursos propios, mientras que la denuncia fue presentada por la Anfacss ante la Antai.

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, se pronunció este martes 14 de abril mediante un comunicado oficial en el que respondió a cuestionamientos públicos sobre su actuación y afirmó que ha actuado “con responsabilidad, con hechos verificables y conforme a la ley”.

Mon explicó que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), a través de la Resolución No. Antai-Al-320-2026, del 6 de abril de 2026, determinó que no tiene competencia para iniciar un examen administrativo en su contra.

El funcionario indicó que, pese a ello, decidió comparecer voluntariamente ante la entidad y entregar la documentación solicitada. Según detalló, presentó pruebas sobre el cumplimiento de los procedimientos relacionados con un viaje a Brasil y la gestión de sus vacaciones parciales dentro de la institución.

Entre los documentos aportados, mencionó notificaciones a la Junta Directiva de la CSS, solicitudes de autorización ante el Órgano Ejecutivo y trámites ante la Dirección Institucional de Recursos Humanos.

El comunicado también aclara aspectos del itinerario del viaje, inicialmente programado para el 23 de marzo de 2026 con destino a São Paulo; sin embargo, según explicó Mon, fue adelantado al 19 de marzo con recursos personales. Añadió que mantuvo su fecha de regreso el 29 de marzo y que realizó otros traslados dentro de Brasil utilizando fondos propios.

Tras la revisión de la documentación, la autoridad habría ordenado el cierre y archivo del proceso, de acuerdo con lo señalado por el propio director de la CSS.

Mon reiteró que “no tiene nada que ocultar” y afirmó que su gestión se ha caracterizado por la transparencia, asegurando además su compromiso de continuar trabajando por la institución y el país.

El origen de la denuncia

El pasado 25 de marzo de 2026, la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la CSS (Anfacss) presentó una denuncia formal contra Mon ante la Antai.

La Anfacss alegaba la posible comisión de delitos contra la administración pública.

No es la primera vez que el gremio solicita la remoción de un director de la CSS. En 2020, la Anfacss también pidió la salida de Enrique Lau Cortés como director general de la entidad. En ese entonces, la solicitud fue presentada formalmente ante la Junta Directiva; sin embargo, no prosperó.

En ese momento, la nota argumentaba que Lau Cortés violó la Ley 51 (Orgánica de la CSS) al recomendar, desde la dirección, la venta de valores del fondo de pensiones sin cumplir el procedimiento que la ley establece para ese tipo de operaciones. Según la denuncia, “se extralimitó en sus funciones”.

Entre las principales alegaciones contra Mon figuran el presunto peculado por uso indebido de fondos públicos y la violación del Código de Ética de los Servidores Públicos.

Mon debía acudir al Foro Regional de la Seguridad Social para las Américas, que se celebró en São Paulo, Brasil, del 25 al 27 de marzo. No obstante, durante el fin de semana previo al evento fue visto en una playa de Río de Janeiro. Él mismo reconoció que decidió hacer una parada en Río antes de continuar a São Paulo, haciendo uso de sus vacaciones acumuladas.