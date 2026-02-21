Panamá, 21 de febrero del 2026

    Llora el mundo de la salsa

    Video: La noche en que Willie Colón honró a Panamá con ‘La Murga’

    El escenario de Los Premios Juventud 2025, fue la última vez que el salsero se presentó en Panamá al ritmo de la murga.

    Katiuska Hernández
    Willie Colón tocando el trombón / Getty Images

    El escenario de los Premios Juventud 2025, celebrados el 25 de septiembre de 2025 en el Figali Convention Center, fue la última vez que Willie Colón se presentó en Panamá.

    El salsero, fallecido este sábado 21 de febrero, abrió la gala con una interpretación de La Murga que convirtió la ceremonia en una celebración de identidad nacional y en un momento que hoy adquiere un significado aún más profundo.

    Aquella noche, Colón apareció en escena en medio de una puesta en escena cargada de símbolos panameños: bailarines con polleras y sombreros pintados, una orquesta vibrante y un despliegue de luces que acompañó los acordes de uno de los temas más emblemáticos vinculados al país.

    El público, de pie, coreó la canción que durante décadas ha sido parte del imaginario popular panameño, en un opening que combinó tradición, espectáculo y memoria colectiva.

    Con el paso de los meses, esa presentación quedó registrada como la despedida del músico del público panameño. Lo que fue una celebración histórica —la primera vez que los Premios Juventud se realizaban fuera de Estados Unidos— terminó convirtiéndose también en el último saludo y ahora despedida de Willie Colón a Panamá, al ritmo de la murga que ayudó a inmortalizar.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

