Video viral de pelea entre estudiantes: Bukele reacciona y Panamá aclara los hechos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un video que muestra una confrontación entre estudiantes del colegio Altos de San Francisco, en La Chorrera, Panamá Oeste, se volvió viral en redes sociales y generó comentarios de mandatarios regionales, entre ellos el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se pronunció sobre el hecho a través de su cuenta en X (antes Twitter).

En su mensaje, Bukele manifestó su preocupación por la falta de respeto hacia los docentes y relacionó la situación con la formación de valores en los jóvenes.

“Ninguna sociedad tiene futuro si los estudiantes le faltan el respeto a sus maestros. En El Salvador ya sembramos así en el pasado, y todos vimos la mala cosecha que eso nos trajo. Si queremos un futuro diferente, hay que sembrar diferente, y para eso se necesita disciplina”, escribió.

Ninguna sociedad tiene futuro si los estudiantes le faltan el respeto a sus maestros.



En El Salvador ya sembramos así en el pasado, y todos vimos la mala cosecha que eso nos trajo.



Si queremos un futuro diferente, hay que sembrar diferente, y para eso se necesita disciplina. https://t.co/z4SQcKapLe — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 28, 2025

El material, ampliamente difundido en plataformas digitales y replicado por medios internacionales, mostraba a dos jóvenes aparentemente involucrados con una docente, mientras otras personas grababan la escena. La circulación del video desató un debate sobre disciplina escolar, respeto a la autoridad y convivencia dentro de los centros educativos.

No obstante, la Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, dependiente del Ministerio de Educación (Meduca), aclaró que el incidente no involucró a ningún docente.

Según el comunicado, se trató de un acto aislado protagonizado por tres estudiantes, y los protocolos de seguridad y convivencia escolar se activaron de inmediato. El personal administrativo y disciplinario del plantel atendió el caso conforme a la normativa interna, priorizando la seguridad y el bienestar de los involucrados y previniendo la repetición de hechos similares.

En respuesta a Bukele, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, enfatizó la necesidad de verificar la información antes de difundirla públicamente.

“La verdad es indispensable. Tal como confirmó nuestra ministra de Educación, Lucy Molinar, se trató de un acto bochornoso protagonizado por estudiantes, que ya está siendo atendido por el equipo especializado del Meduca”, indicó Martínez-Acha.

El funcionario señaló que la disciplina, el respeto y la educación en valores son esenciales para el futuro de los países, pero subrayó que las declaraciones públicas deben basarse en hechos verificados. Además, instó a corroborar los datos antes de emitir opiniones en redes sociales para evitar conclusiones erróneas.

“Panamá seguirá trabajando con responsabilidad para encauzar situaciones como esta y fortalecer la educación de nuestros jóvenes, al tiempo que confiamos en que nuestras naciones amigas continuarán apoyándose mutuamente desde la verdad y el respeto”, concluyó.

El caso ha reactivado la discusión sobre convivencia escolar y comportamiento estudiantil en la región, evidenciando cómo las redes sociales amplifican rápidamente incidentes que afectan la percepción de la educación y la autoridad docente.

Este episodio subraya la importancia de promover valores, la comunicación responsable y la verificación de información como elementos clave para garantizar un entorno educativo seguro y formativo para todos los estudiantes.