‘¡Viene el río!’: Familias en Los Santos se salvan por alerta vecinal ante desbordamiento

El sueño de Agustina Vásquez Carvajal, residente en la comunidad de Villa Bonita de Los Santos, fue interrumpido en plena madrugada de este martes por los desesperados gritos de un vecino: “¡Viene el río!”.

Ese aviso oportuno, cuenta, les permitió levantarse a tiempo para alzar colchones, lavadora, estufa, televisor y otros enseres antes de que el agua lo cubriera todo.

“Este año nos agarró por sorpresa. Siempre las inundaciones nos llegan para el 10 de noviembre”, relató Vásquez, aún en medio de la emergencia.

El director regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Los Santos, Luis Iván Pérez, confirmó que al menos 20 viviendas resultaron afectadas en las comunidades de Villa Bonita y El Balo, debido al desbordamiento del río La Villa.

Detalló que en Villa Bonita se registraron 18 casas inundadas y dos más en El Balo, luego de que el caudal del río saliera de su cauce y coincidiera con la marea alta.

Pérez advirtió que se trata de cifras preliminares, pues varias residencias aún permanecen bajo el agua, que en algunos casos alcanzó la altura de las ventanas.

Hasta el momento no se tiene un conteo oficial de la cantidad de personas afectadas ni del total de daños, pero el funcionario aseguró que ya se coordinan acciones con otras instituciones para brindar asistencia humanitaria.

Sinaproc ha advertido que aún continúan algunos ríos acrecentados en Los Santos y Veraguas, esto a raíz de las lluvias y condiciones adversas asociadas al huracán Melissa.