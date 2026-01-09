Vigilia rinde homenaje a los mártires del 9 de Enero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Desde las 5:30 p.m. de este jueves 8 de enero, se realizó una vigilia en recordación de los Mártires del 9 de Enero de 1964, en el monumento a los Mártires, ubicado en la avenida de Los Mártires, ciudad de Panamá.

La actividad fue organizada por la Alcaldía de Panamá, en conjunto con la Asociación de Centinelas del Canal, como parte de los actos conmemorativos previos a una de las fechas más significativas de la historia nacional.

El homenaje incluyó una vigilia y un conversatorio, enfocados en la memoria histórica y el legado de los héroes de enero.

Durante el acto, el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, dijo que el mejor homenaje a los héroes y mártires del 9 de enero es “mantener su legado vivo todos los días y entregarse como ellos al bienestar de la patria”.

Vigilia recuerda a los Mártires del 9 de Enero de 1964 en la avenida de Los Mártires. Foto/Cortesía

El alcalde también destacó que el área del monumento recibe mantenimiento permanente durante todo el año, y que en esta ocasión se ejecutó una mejora integral del puente peatonal, incluyendo nueva iluminación, con el objetivo de evitar su uso indebido como depósito de basura y actos de vandalismo por parte de habitantes de calle.

Vigilia recuerda a los Mártires del 9 de Enero de 1964 en la avenida de Los Mártires. Foto/Cortesía

Cada 9 de enero, Panamá rinde homenaje a los estudiantes y civiles que perdieron la vida durante los hechos de 1964, una gesta patriótica liderada por jóvenes. El conflicto se originó cuando estudiantes del Instituto Nacional intentaron izar la bandera de Panamá junto a la de Estados Unidos en la Escuela de Balboa, dentro de la entonces Zona del Canal.

La negativa a permitir el izado del pabellón nacional y los posteriores enfrentamientos con fuerzas estadounidenses derivaron en la muerte de al menos 21 panameños y dejaron más de 500 heridos, marcando un punto de inflexión en la lucha por la soberanía nacional.

Durante la jornada conmemorativa se desarrollaron presentaciones culturales, recitales de poemas e interpretaciones musicales alusivas al 9 de enero.